Il Pd rischia di perdere la sua roccaforte dopo 72 anni

i renziani rischiano di perdere la maggioranza nei gruppi parlmentari- ticket martina-calenda - Politica : La seconda è Politica. La 'militarizzazione' delle liste avrebbe dovuto garantire agli amici di Renzi un controllo maggioritario dei gruppi, ma dopo i primi carotaggi informali è trapelata un' ...

In Italia oltre 3 milioni di neet - di cui oltre la metà nel Sud - lo studio Censis-Confcooperative : rischiamo di perdere una generazione. : Sono oltre 3 milioni i neet , giovani tra i 18 ed i 34 anni che non lavorano e non studiano, che in Italia hanno rinunciato a ogni tipo di prospettiva per il futuro a causa della mancanza di lavoro. È ...

Elezioni - Scanzi : “Ritorno al voto? M5s e Lega non hanno niente da perdere. A rischiare sono Fi e soprattutto Pd” : “Io credo che Di Maio, sin dalla sera del 4 marzo, si sia reso conto della impossibilità di governare. Ma non lo può dire perché è cominciata la partita a scacchi e soprattutto perché deve dare la sensazione agli italiani che il M5s sia definitivamente scongelato e che è disposto a parlare con tutti, guardando soprattutto a sinistra”. Esordisce così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nella sua analisi ...

Domenica In - le sorelle Parodi rischiano di perdere la conduzione : al loro posto la Venier e la Clerici : Gli ascolti di Domenica In continuano a deludere i piani alti della Rai, tanto che per Cristina Parodi, oltre a sua sorella Benedetta, sarebbe già pronta una via d'uscita quanto più indolore per le ...

Smartphone - avete uno di questi 40 modelli? Ecco cosa hanno scoperto. Milioni di utenti tremano alla notizia - si rischia di dover buttare il telefono e perdere i dati : Più di 40 modelli di Smartphone Android economici di produzione cinese infettati dal trojan Triada. E’ quanto hanno scoperto i ricercatori di sicurezza di ‘Dr. Web’ che, secondo quanto riportano gli esperti del ‘Cert – Computer emergency response team’, hanno individuato come fonte del malware una società di sviluppo software di Shanghai, partner di diversi produttori di Smartphone cinesi, “che ...

Isola - l'audio di Nadia a Eva : "Tu non sei una bugiarda. Ma io non posso rischiare di perdere mia figlia" : Il presunto consumo di marijuana all' Isola dei Famosi continua a fare discute e Striscia la Notizia vuole assolutamente scovare la verità. Dopo aver portato nello studio di Barbara D'Urso un file ...

Al voto senza idee. Così gli italiani rischiano di perdere la bussola : ... , il Parlamento ha votato varie riforme che hanno interessato il mondo del lavoro come il Jobs Act e una legislazione sul fine vita e sulle unioni omosessuali nel campo dei diritti civili. Non hanno ...

Livorno - militante di CasaPound aggredito nella notte mentre attaccava manifesti : rischia di perdere un occhio : Un militante di CasaPound è stato aggredito a Livorno mentre stava tentando di riattaccare un manifesto strappato in via Garibaldi. L’uomo – secondo quanto fa sapere CasaPound – è stato assalito da quattro persone che, cappucci alzati e bastoni alla mano, prima lo hanno picchiato e poi hanno sfondato i finestrini della sua auto, al cui interno era presente la compagna incinta, rimasta illesa anche se sotto choc. L’esponente del ...

Militante Casapound aggredito a bastonate assieme alla compagna incinta : rischia di perdere l'occhio : Altra violenta aggressione politica , questa volta avvenuta nella notte a Livorno. Un Militante di Casapound è stato aggredito in via Garibaldi mentre stava riattaccando un manifesto del suo partito che era stato strappato: ...