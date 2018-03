Il Pd chiede il reset per ricominciare da zero

huffingtonpost

(Di giovedì 22 marzo 2018) Rewind.. Se il dialogo tra M5S e centrodestra sulle presidenze delle Camere, dovesse naufragare, allora "si ricominci da". E' questo il senso della nota diffusa ieri dal Nazareno, in cui il Pd si dichiarava indisponibile a partecipare a vertici dove tutto fosse già deciso in partenza dagli altri interlocutori, tipo la riunione di oggi convocata da Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli. 'Ripartire da' vuol dire mettere sul tavolo carte finora non usate: come Dario Franceschini per la presidenza della Camera o Emma Bonino per quella del Senato.Per il Pd significa rientrare in partita, una posizione condivisa da tutti i presenti al tavolo notturno al Nazareno: Martina, Orfini, Guerini, Zanda, Delrio, Franceschini, Orlando, Emiliano. Condivisa anche dagli assenti: a cominciare da Matteo Renzi.Renzi non c'era ieri e non c'erano nemmeno Boschi e Lotti. E non sarà ...