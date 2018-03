Il Parlamento più giovane della storia : Roma, 18 mar. (AdnKronos) – XVIII Legislatura, tutto pronto. Con l’insediamento del nuovo Parlamento e la prima seduta della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – in programma domani, 23 marzo – iniziano ufficialmente i prossimi 5 anni delle due Assemblee.Con l’elezione dei due presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama andrà quindi in scena il primo passo di quello che sarà il Parlamento più giovane ...

Parlamento - chi sono i nuovi deputati e senatori/ Boom M5s e Lega : più giovani - laureati e professionisti : Parlamento, chi sono i nuovi deputati e senatori. L'identikit: più giovani, più laureati e più professionisti. Ecco i parlamentari che varcano i portoni di Palazzo Madama e Montecitorio(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 23:04:00 GMT)

Parlamento : Piano e Angelucci i più ricchi di Senato e Camera : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – In attesa dell’insediamento del nuovo Parlamento, l’archistar Renzo Piano e il patron della Tosinvest Antonio Angelucci risultano i parlamentari più ricchi, dividendosi la palma tra Senato e Camera.Il primo (primo già lo scorso anno) dichiara un reddito imponibile al fisco francese di 2 milioni e 640,820 euro, al netto dei redditi dichiarati in Italia che, nel 2016, ammontano a 349,474 euro. ...

Parlamento : Grasso più ricco di Boldrini : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – Il presidente uscente del Senato, Pietro Grasso, si conferma più ricco della collega della Camera Laura Boldrini. Il primo nel 2017 dichiara un imponibile relativo al 2016 pari a 321.195 euro; la seconda 137.337 euro. L'articolo Parlamento: Grasso più ricco di Boldrini sembra essere il primo su Meteo Web.

Donne elette in Parlamento ancora sotto la soglia di legge Gli uomini più del 60% : Numeri in crescita: 34%. Ma sotto la soglia prevista dalla legge elettorale. Nell’elenco degli eletti gli uomini sono più del 60%. Vale per tutti i partiti, o quasi: fa eccezione il Movimento 5 Stelle

Elezioni - sopresa : il nuovo Parlamento è quello più giovane e con più donne della storia. Ci sarà ancora Casini - 35 anni dopo : La XVIII legislatura sarà quella con l’età media più bassa (44 anni alla Camera, 52 al Senato) e la percentuale di deputate più alta della storia con un 34,62 per cento (10 anni fa erano la metà) Un rinnovamento anche nei volti, dato che circa il 65 per cento dei parlamentari sono cambiati rispetto alla legislatura precedente. E’ l’identikit del nuovo Parlamento tracciata dall’osservatorio civico OpenPolis nel rapporto Tre poli ...

Voto - neo Parlamento più giovane e rosa : 14.08 Più giovane e più rosa il Parlamento appena eletto. Dall'analisi di Agi/Openpolis emerge che l'età media della Camera è di 44,33 anni; quella del Senato è di 52,12. In particolare il M5S a Montecitorio ha un'età media di 38,5 anni.A Palazzo Madama,i neoeletti pentastellati e della Lega,in media non superano i 50 anni di età. I partiti con parlamentari mediamente più stagionati sono FI e Leu. Altro dato rilevante la crescita del numero ...

Elezioni 2018 - “in Parlamento solo un terzo degli eletti sono donne - ma sono di più rispetto a legislatura uscente” : Il Parlamento italiano è ancora lontano dalla parità di rappresentanza uomo-donna, ma i due rami che escono dalle urne del 4 marzo – dove erano in lista 4.327 donne su 9.529 candidati – disegnano una Camera e un Senato con oltre un terzo di elette donne. Nonostante i timori sulle possibilità di aggirare le quote previste dal Rosatellum, i primi dati segnalano quindi un numero di deputate e senatrici superiore rispetto a quelle ...

Elezioni - altro che “Festa della Donna” e “parità di genere” : in Parlamento ci sono sempre più uomini : Appena 185 alla Camera e 86 al Senato: le donne elette in Parlamento alle Elezioni politiche di Domenica sono meno di un terzo. E nonostante il Rosatellum abbia introdotto una norma sull’equilibrio di genere, non c’è alcun passo avanti sulla strada della parità di rappresentanza tra i sessi. Il dato della presenza femminile in Parlamento, infatti, è in linea con la legislatura precedente: addirittura identico a Palazzo Madama, ...

Il Rosatellum è riuscito - almeno - a portare più donne in Parlamento? : Centottantacinque alla Camera e 86 al Senato. La pattuglia parlamentare femminile, alla vigilia della festa delle donne, riparte da questi numeri, che al momento sono certi, ma non definitivi. Una ...