Il monologo di Paola Cortellesi ai David | Noi donne discriminate anche nel lessico

David 2018 e le donne : il monologo di Paola Cortellesi e la spilla Dissenso Comune : "Per fortuna sono soltanto parole...": così Paola Cortellesi e le colleghe salite sul palco per l'opening act del David di Donatello 2018 stigmatizzano la connotazione sessista dell'uso Comune di termini che al femminile finiscono per rientrare in un solo campo semantico: la 'mignottaggine'. "Che differenza, eh, se si parla di cortigiano e di cortigiana, di uomo della strada o di donna della strada, di un gatto morto o di gattamorta, di ...