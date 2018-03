Il mondo dei robot ci fa paura ma soprattutto ridere

Aeroporti - Fiumicino n.1 al mondo per il miglioramento dei servizi : ... sulla visibilità della segnaletica aeroportuale, sulla cortesia del personale aeroportuale e su servizi digitali come il Wi-Fi gratuito e illimitato, anche per lo streaming. «I riconoscimenti ...

Diretta/ Partita Mundial 2018 streaming video e tv Italia-Resto del mondo : Margherita Granbassi uno dei coach : Diretta Partita Mundial 2018 streaming video e tv Italia-Resto del Mondo: orario, risultato live dell'evento benefico allo stadio Olimpico di Roma (oggi)(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:53:00 GMT)

Aeroporto di Fiumicino numero 1 al mondo per qualità dei servizi : Teleborsa, - L'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino , Roma, è al top per qualità dei servizi ai passeggeri . Lo scalo ha infatti conquistato i vertici delle classifiche internazionali venendo ...

Casaleggio : noi voce dei cittadini - partiti moribondi. M5S - primo partito digitale del mondo : "La democrazia diretta, resa possibile dalla Rete, ha dato una nuova centralità del cittadino nella società - spiega - Le organizzazioni politiche e sociali attuali saranno destrutturate, alcune sono destinate a scomparire. La democrazia rappresentativa, quella per delega, sta perdendo via via significato. E ciò è possibile grazie alla Rete"

Parma : il gustoso mondo dei Musei del cibo : E il territorio non si è limitato alla coltivazione, si è orientato anche verso la trasformazione, tanto da esportare oggi, in tutto il mondo, i prodotti a base di pomodoro ma anche la tecnologia per ...

Lo riconoscete? E' uno dei papà più famosi del mondo del calcio : Attualmente il padre nell'immagine lavora nel mondo del calcio , e non solo, . Avete capito di chi si tratta? Ovviamente del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis .

Boxe - José Ramirez è il nuovo campione del mondo WBC dei superleggeri Video : José Carlos Ramirez è il nuovo campione del mondo dei #pesi superleggeri versione WBC. L'imbattuto pugile statunitense ha sconfitto il connazionale Amir Imam ai punti al termine di un match intenso disputato sul ring del Madison Square Garden di New York. Il titolo era stato lasciato vacante da Terence Crawford che combattera' contro Jeff Horn per il titolo iridato dei pesi welter versione WBO il match era in programma il 14 aprile, ma è stato ...

Speed skating - Finali Coppa del mondo Minsk 2018 : team pursuit maschile azzurro è secondo! Giovannini e Ghiotto nella top10 dei 5000 metri : Prima giornata di gare nella finale di Coppa del Mondo di Speed skating ed Italia in grande evidenza nel team pursuit maschile. Andrea Giovannini, Alessio Trentini e Riccardo Bugari hanno concluso in seconda posizione alle spalle della Norvegia (3’43″88) e precedendo il Giappone (3’51″84). Gara che ha visto queste tre squadre al via ed in cui la selezione del Bel Paese è riuscita a far fronte all’assenza del proprio ...

San Marino vuole diventare uno dei primi Smart Country del mondo : Siglata una partnership tra Repubblica di San Marino e il colosso cinese Zte per lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazioni fisse e mobili. Obiettivo: sviluppare infrastrutture ad alta ...

Fiere : inaugurata Enada Primavera - il mondo dei giochi in vetrina. : In evidenza il mondo degli E-Sports, che conta oltre 24 milioni di appassionati in Italia. Quando si parla di E-Sports, ci si riferisce a un insieme di videogames che hanno attinenza con gli sport ...

Hawking morto - il ricordo del mondo dei vip dai Simpson a Sharon Stone : Grazie per aver ispirato noi e il mondo'. Anche l'attrice Sharon Stone ha voluto ricordare Stephen Hawking, con una sua citazione: 'La prossima volta che qualcuno si lamenta dicendo che hai commesso ...

Ema : mondo industria e terziario a sostegno dei ricorsi Comune di Milano : Milano, 12 mar. (AdnKronos) – Il mondo delle imprese interviene a sostegno dell’azione del Comune di Milano contro l’assegnazione di Ema, l’Agenzia europea per il farmaco, ad Amsterdam. La Camera di Commercio e le associazioni di rappresentanza del mondo imprenditoriale hanno chiesto di intervenire in entrambe le cause promosse da Palazzo Marino: quella principale, finalizzata a chiedere l’annullamento della ...

Nuoto Sincronizzato - Giorgio Minisini e Manila Flamini vincono il French Open. Gran prova dei Campioni del mondo : Nel weekend si è disputato il French Open, prima tappa dell’Artistic Swimming World Series, il circuito internazionale riservato al Nuoto Sincronizzato. A Parigi (Francia) si sono messi in luce i nostri Giorgio Minisini e Manila Flamini: i Campioni del Mondo hanno trionfato nel tecnico e hanno conquistato l’argento nel libero. Nel primo caso hanno totalizzato un complessivo 88.5930 battendo i giapponesi Abe/Adachi (86.3358) e gli ...

LIVE Tirreno Adriatico 2018 - quinta tappa in DIRETTA : Castelraimondo-Filottrano. La tappa dei muri nella memoria di Michele Scarponi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2018, una delle più importanti sia per quanto riguarda il LIVEllo altimetrico che quello emozionale. Si parte infatti da Castelraimondo e si giunge dopo 178 chilometri in quel di Filottrano, città del compianto Michele Scarponi: frazione ovviamente dedicata completamente al marchigiano, uno degli uomini più amati dall’intera carovana. Dopo l’arrivo in ...