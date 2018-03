Il Milan scrive a Yonghong Li e chiede 10 milioni di aumento

Pd : Cerno si iscrive a Milano - lavoriamo tutti per rilancio del partito : Milano, 14 mar. (AdnKronos) - "Il Pd è la vera prospettiva del Paese e, anche per questo, oggi mi sono iscritto presso il circolo "Aldo Aniasi", la storica sezione di Corso Garibaldi a Milano. È la mia prima tessera di partito e l'ho presa nella convinzione che oggi più che mai sia necessario suppor

Pd : Cerno si iscrive a Milano - lavoriamo tutti per rilancio del partito : Milano, 14 mar. (AdnKronos) – “Il Pd è la vera prospettiva del Paese e, anche per questo, oggi mi sono iscritto presso il circolo “Aldo Aniasi”, la storica sezione di Corso Garibaldi a Milano. è la mia prima tessera di partito e l’ho presa nella convinzione che oggi più che mai sia necessario supportare l’azione del Pd”. Così in una nota, il neoeletto al Senato Tommaso Cerno annuncia la sua iscrizione al ...

Dalle 20 Derby in Terrazza per Milan-Sampdoria - scriveteci su WhatsApp al 3476766291 : GENOVA - Appuntamento puntuale questa sera, come ogni domenica, su Primocanale e in streaming sul nostro sito con Derby in Terrazza. Sarà una puntata speciale, infatti il 'fischio d'inizio' della trasmissione sarà alle 20 per seguire anche il pre-partita di MIlan-Sampdoria in ...

Uccisa a coltellate a Milano - Jessica su facebook scriveva : 'Un giorno senza sorriso è un giorno perso' : 'Ci sono persone con cui perdi tempo e altre con cui perdi il senso del tempo. È solo una questione di scelte'. È uno degli ultimi post scritti su facebook da Jessica Valentina Faoro, la 19enne Uccisa ...

La Stampa scrive che la procura di Milano ha aperto un’inchiesta sulla vendita del Milan : In un articolo pubblicato oggi in prima pagina, la Stampa scrive che la procura di Milano ha aperto un’inchiesta sulla vendita del Milan da parte di Silvio Berlusconi all’imprenditore cinese Yonghong Li, finalizzata nella primavera del 2017. L’inchiesta, coordinata dal The post La Stampa scrive che la procura di Milano ha aperto un’inchiesta sulla vendita del Milan appeared first on Il Post.