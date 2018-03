Il maltempo non dà tregua | anche venerdì pioggia e temperature invernali

maltempo nei Balcani : allarme inondazioni per i fiumi in piena : allarme inondazioni nei Balcani a causa dei fiumi in piena che minacciano l’esondazione a seguito delle forti piogge e della neve in scioglimento. Situazione critica in Bosnia-Erzegovina, in particolare nella Republika Srpska (Rs): il livello del fiume Sava continua a crescere. Nella zona di Gradiska e Kozarska Dubica, decine di case sono state sommerse dall’acqua e gli abitanti evacuati. Danni e disagi anche in Croazia, mentre a ...

maltempo - orrore in Campania : “esondano” le fogne - Castellammare di Stabia inondata dai liquami [FOTO] : 1/6 ...

maltempo - gli esperti : “Stop agli allarmi da soggetti non qualificati” : L’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia esprime “viva preoccupazione per il sempre più frequente dilagare, sui mezzi di comunicazione, di previsioni relative ad eventi meteorologici intensi emesse da soggetti non dotati di comprovata qualificazione in materia e – fatto ancora più grave – per la pubblicazione, da parte degli stessi soggetti, di avvisi relativi a presunti pericoli per la ...

maltempo - Comitato Difesa Lago Bracciano : “Pioggia e neve non hanno migliorato la situazione” : “La situazione è molto grave i livelli del Lago sono bassissimi, malgrado piogge e neve: un habitat naturale, un’ecosistema gravemente compromesso“: lo ha dichiarato Graziarosa Villani, presidente del Comitato Difesa Lago Bracciano. “La pioggia non ha certo dato sollievo al Lago, ha alzato di poco il livello dell’acqua del Lago – spiega all’Adnkronos – quindi la situazione non è affatto buona e in ...

Meteo : non facciamoci illusioni - torna il maltempo da giovedì : MARZO PROSEGUE MOLTO DINAMICO Lo sconquasso generato dal potente stratwarming di febbraio continua a mostrare i suoi effetti lasciando gran parte dell'Europa in balia di diversi centri di bassa ...

Creato il fotovoltaico che non teme il maltempo : sfrutta anche la caduta della pioggia : Una nuova generazione di pannelli fotovoltaici farà presto la comparsa sui tetti di milioni di utenti in tutto il mondo. Grazie alle innovative celle solari ibride, sviluppate da un team di ricercatori della Soochow University in Cina, il maltempo non solo non sarà un problema ma diverrà incredibilmente un ...

maltempo - la tempesta Félix flagella la Galizia : venti a 150km/h e onde di 9 metri - litorali inondati dalla schiuma [FOTO e VIDEO] : 1/23 ...

Previsioni Meteo - altro che “rinfrescata e maltempo” : non credete alle bufale - la Primavera anticipata continua. E in settimana farà sempre più caldo : 1/22 ...

Il maltempo non molla : Il maltempo non molla, ma comincia ad allentare la presa. Avvio di settimana instabile sull'Italia, ma già da domani è previsto un temporaneo miglioramento. Ecco nel dettaglio l'analisi degli esperti ...

maltempo da incubo - da domani forti piogge : "Non sottovalutate l'allerta" : Su leggo.it gli ultimi aggiornamenti meteo. La tregua di questi giorni dal Maltempo sembra proprio essere finita. È infatti in arrivo su parte dell'Italia una perturbazione che...

maltempo - molte banchine del Tevere inagibili : inondate da acqua : Restano ancora molte le banchine del fiume Tevere inagibili a causa dell’ondata di Maltempo culminata con la pioggia e la neve delle scorse settimane. Dall’Isola Tiberina fino a Ponte Garibaldi le banchine risultano infatti transitabili, mentre da Ponte Giuseppe Mazzini fino a Castel Sant’Angelo ed oltre la maggior parte degli argini risulta completamente inondato dall’acqua confluita nel Tevere complice il Maltempo e lo ...

Meteo - il maltempo non molla : allerta nubifragi nel weekend : Dopo le intense nevicate delle scorse settimane, le temperature si stanno rialzando in tutta Italia, ma una nuova perturbazione è pronta a colpire lo Stivale nel secondo fine settimana del mese di marzo...

maltempo - Trenitalia rimborsa i biglietti regionali non utilizzati : In seguito alle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi, che hanno comportato modifiche alla normale circolazione ferroviaria, Trenitalia ha disposto il rimborso integrale per tutti i biglietti di ...

maltempo - Trenitalia : rimborso dei biglietti non utilizzati [DETTAGLI] : In seguito alle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi, che hanno comportato modifiche alla normale circolazione ferroviaria, Trenitalia ha disposto il rimborso integrale per tutti i biglietti di corsa semplice regionali non utilizzati, che hanno come origine e/o destinazione una delle stazioni delle seguenti regioni (anche con estensione regionale) e validi per i giorni indicati: dal 26 febbraio al 1° marzo 2018: Abruzzo – Campania ...