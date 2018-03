Il Galles ne rifila 6 alla Cina di Lippi Bale nella storia della nazionale

gazzetta

: #Cina #Lippi ne prende 6 dal #Galles. #Bale entra nella storia della nazionale - Gazzetta_it : #Cina #Lippi ne prende 6 dal #Galles. #Bale entra nella storia della nazionale - Russia2018RT : Lippi ne prende 6 dal Galles Bale entra nella storia: - AtuttoCampo1 : Lippi ne prende 6 dal Galles Bale entra nella storia -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Nell'amichevole disputata al Guangxi Sports Center di Nanning, ladi Marcelloha dovuto subire una fragorosa sconfitta per mano del. 6 a 0 il risultato finale per una partita mai in ...