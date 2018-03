Il futuro della Latteria è già adesso

Il futuro governo della città e il vento forte dell'antipolitica : Le statistiche delle precedenti amministrative in Italia ampiamente dimostrano che i movimenti che sono espressione dell'anti politica, come fu cinque anni fa quello di Renato Accorinti e potrebbe ...

L'Atletico Madrid corteggia Bentancur - ma è il futuro della Juventus : TORINO - Rodrigo Bentancur è con l'Uruguay impegnato nella China Cup. Venerdì è previsto il match contro la Repubblica Ceca. Intanto, sul centrocampista della Juventus ecco le mosse delL'Atletico ...

Auto Uber investe e uccide donna/ Usa - stop ai test guida autonoma : futuro della sperimentazione a rischio? : Uber, sospesa la guida Autonoma per un incidente mortale. donna uccisa dalla macchina che va da sola e non la vede. Il tutto è avvenuto in Arizona, a bordo c'era un tester.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 22:05:00 GMT)

Inter - Icardi si sbilancia sul futuro : “pochi 110 milioni della clausola? Ecco cosa penso” : “Io mi vedo qua. Spero di fare una lunga strada all’Inter, voglio vincere qualcosa con questa maglia, questa maglia non vince da troppi anni…”. Sono questa le dichiarazioni da parte dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, il calciatore si sbilancia sul futuro nel corso di un’Intervista alla rivista ‘Undici’. Per l’argentino nel contratto è prevista una clausola da 110 milioni di euro: ...

Putin - le sfide economiche della Russia del futuro : Dopo la vittoria elettorale, il rieletto presidente mira a un rilancio del Paese, ma per farlo dovrà affrontare i nodi di fisco e pensioni

#ForumAutoMotive 2018 : un viaggio tra passato - presente e futuro della mobilità : La passione per le quattro, due e più ruote sarà il perno centrale anche della prossima edizione di #ForumAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore in programma a...

Equinozio di primavera - cade nuovamente il 20 marzo e in futuro anche il 19 : giorno della festa del papà : primavera questa sconosciuta. Tutti noi collochiamo l’arrivo della nella stagione il 21 marzo, ma il momento preciso è diverso di anno in anno e sarà il 20 marzo fino al 2102. anche quest’anno quindi l’Equinozio cade il 20 marzo e precisamente alle ore 17.15. La ragione è scientifica: l’Equinozio è la giornata in cui il numero di ore di luce è identico a quelle di buio. È di fatto “colpa” del calendario gregoriano, introdotto ...

Il futuro della Sinistra : "E ora qualcosa di completamente diverso" : "Non conta la fede che un movimento offre, conta la speranza che propone".La sentenza di Umberto Eco che permette a Guglielmo da Baskerville di spiegare ad Adso da Melk la verità sulle eresie e sul loro successo va ben oltre i confini narrativi del Nome della rosa. E permette anche a noi di spiegare tutto intero l'esito delle elezioni del 4 marzo.Il Partito Democratico, ma anche Liberi e Uguali e perfino Potere al Popolo non hanno saputo ...

Governo e futuro della Lega : la versione di Bobo - in 5 punti - : Salvini ha avuto una grande vittoria elettorale, adesso la trasformi in vittoria politica. Non sia una vittoria di Pirro, dialoghi con tutto il centrodestra'. Governo Lega-M5s missione impossibile '...

Governo e futuro della Lega : la versione di Bobo (in 5 punti) : In molti si interrogano ancora su quali siano le ragioni che portarono l'ex governatore della Lombardia, Roberto Maroni, a ritirarsi a vita privata senza ricandidarsi per il Pirellone. Uomo con una lunga esperienza di Governo, assai apprezzato anche al di fuori del centrodestra, Maroni sembrava una figura perfetta per dare impulso al rilancio del centrodestra in vista delle elezioni politiche. Sono state solo le divergenze con Salvini a ...

Uscita Yakuza Kiwami 2 in occidente confermata - indizi sul futuro della serie : Nel corso di un evento alla Gallery Nucleus in Alhambra, in California, SEGA ha annunciato che finalmente Yakuza Kiwami 2 - edizione remake del secondo capitolo della serie - uscirà in occidente entro la fine del 2018: e non solo, poiché il publisher ha anche parlato nel concreto del futuro della serie dopo Yakuza 6 The Song of Life, che arriverà nel nostro Paese nel corso di aprile ed è già disponibile da tempo in Giappone. Yakuza Kiwami 2 ...

Lyor Cohen - il responsabile musica di YouTube guarda al futuro con ottimismo : 'Inizia un'epoca d'oro della musica - grazie allo streaming' : 15 mar 2018 - L'ex-discografico ora responsabile del dipartimento musicale di YouTube ha condiviso il suo sguardo sul music biz nel discorso che ha tenuto al South by Southwest di Austin, uno dei più ...

Ciclismo - notizie rassicuranti sul futuro della BMC Video : I timori sul futuro e sulla possibile chiusura del #Team BMC a fine stagione si stanno allontanando. Jim Ochowicz, manager della squadra rossonera, ha dato delle interessanti e promettenti novita', sia sul team che sui suoi corridori di punta come Richie Porte e Greg Van Avermaet. L’azienda BMC dovrebbe concludere la sua sponsorizzazione al termine di questo 2018 e Ochowicz è alla ricerca di nuovi partner con cui prore l’attivita' di una delle ...

“Ho deciso - lo faccio per Matteo”. La scelta di Elisa Isoardi che spiazza i fan. Le parole della giornalista sul futuro suo e di Salvini - già al centro delle discussioni sui social : Un risultato, quello arrivato dalla tornata elettorale dello scorso 4 marzo, che meglio di così per lui non si poteva davvero immaginare. In attesa di conoscere le dinamiche che porteranno alla formazione del nuovo governo e i partiti che saranno compresi nell’esecutivo, non si può infatti negare che tra i veri vincitori delle elezioni c’è sicuramente il leader della Lega Nord Matteo Salvini, che ha portato il partito ai suoi ...