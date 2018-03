Il finale di X-Files 11 e la grande svolta sul futuro di Mulder e Scully | che ne sarà

optimaitalia

(Di giovedì 22 marzo 2018) ATTENZIONE: l'articolo contiene SPOILER suldi X-11."My Struggle IV" è il quarto e ultimo atto che chiude il cerchio sulla storia di William, il figlio di Dana, e potrebbe fungere benissimo da capitolo conclusivo per il longevo show cult creato da Chris Carter. Tuttavia, l'episodio ha calato il sipario non senza lasciare un grosso cliffhanger suldei nostri eroici agenti dell'FBI.Anticipato da un lungo preludio sulla sua infanzia, tramite la quale conosciamo meglio le abilità di William, il suo sentirsi fin da subito una persona "speciale", l'episodio diretto da Carter continua la storyline di "Ghouli", quandohanno appreso che il loro figlio è vivo e in fuga.SPOILER SULDI X-11Ildi X-11 è costruito su due livelli narrativi: nel primo, William si nasconde dal governo elo insegue; dall'altra ...