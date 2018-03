Il finale di American Crime Story L’Assassinio di Gianni Versace ha convinto Ryan Murphy

Promo del finale di American Crime Story L’Assassinio di Gianni Versace in onda il 23 marzo su FoxCrime : Il momento di chiudere il cerchio è ormai arrivato e il primo Promo del finale di American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace mostra i primi dettagli sull'ultimo episodio della stagione che andrà in onda in Italia venerdì prossimo, il 23 marzo, su FoxCrime. Anche questa seconda stagione poi otterrà il suo primo passaggio in chiaro su Rai4, magari il prossimo autunno, ma, intanto, i fan avranno modo di tornare al presente e chiudere i ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : in semifinale il derby nordamericano tra Canada e USA - la Svezia sfiderà la vincitrice di Gran Bretagna-Svizzera : Si entra nel vivo del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang con la sfida diretta per le medaglie. Le semifinaliste di questa edizione sono Svezia, Canada e Stati Uniti, mentre la quarta uscirà dallo spareggio tra Gran Bretagna e Svizzera. Andiamo quindi ad analizzare il loro cammino fino ad ora e le prospettive delle prossime sfide. Partiamo dallo spareggio tra Gran Bretagna e Svizzera, che si svolgerà nella nottata ...

Tiro con l’arco - Mondiali Indoor 2018 : Elisa Roner conquista l’argento nel compound Juniores. L’azzurra si arrende in finale all’americana Cassidy Cox : La prima medaglia individuale azzurra ai Mondiali Indoor di Tiro con l’arco di Yankton (Stati Uniti) arriva dalla giovanissima Elisa Roner, che conquista l’argento nel compound Juniores. La 16enne azzurra è stata sconfitta in finale dalla 19enne americana Cassidy Cox, già argento ad Ankara 2016, con il punteggio di 145-143. Una finale che era stata aperta alla perfezione da Roner con tre frecce da 10 che l’hanno portata in avanti di due punti. ...

Nel midseason finale di American Crime Story L’Assassinio di Gianni Versace si torna a fare sul serio : anticipazioni 16 febbraio : La tensione è un po' calata nel quarto episodio della scorsa settimana ma in quello che possiamo definire il midseason finale di American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace si torna a fare sul serio. Ultimo episodio quello di questa sera, almeno per questo mese di febbraio, visto che la serie andrà in pausa e tornerà in onda in Italia il 2 marzo. Ad attendere gli abbonati Sky o Now Tv quest'oggi è l'episodio 2x05 dall'emblematico ...