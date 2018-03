Il dilemma del Pd

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 marzo : dilemma – M5S Cuperlo chiede che si voti. Favorevoli Ceccanti e vari dirigenti locali : Il dibattito Cuperlo , Ceccanti e gli altri: “Su M5S parola agli iscritti” Democrazia dem – dirigenti e attivisti chiedono di far votare i tesserati su eventuali accordi con i 5Stelle: “Come in Germania” di Tommaso Rodano Celle (e urne) vuote di Marco Travaglio Achi volesse capire perché Pd e FI hanno perso le elezioni, oltreché per le politiche antisociali che hanno impoverito i poveri e arricchito i ricchi, penalizzato gli ...

'Il Pd è il nemico' - 'Peggio Di Maio'. I nuovi eletti della Lega e il dilemma delle alleanze : Gli 'sconosciuti' sarebbero il resto del mondo, in questa partita che vale scudetto e coppa Italia. Averci a che fare è materia assai spinosa. Giuseppina Pina Castiello, ex deputata campana di Forza ...

“I dem sono il nemico” - “Peggio Di Maio”. I nuovi eletti della Lega e il dilemma delle alleanze : AAA cercasi una cinquantina di parlamentari per portare Matteo Salvini a Palazzo Chigi. Visti i numeri, la Lega che si vorrebbe di governo allarga gli orizzonti ma non troppo. Igor Iezzi, 43 anni, ex segretario e consigliere comunale a Milano catapultato per la prima volta a Montecitorio, mette i paletti: «Accordi organici non ne facciamo con nessu...