Il creatore di Spore e The Sims presenta l' ambizioso Proxi

(Di giovedì 22 marzo 2018) Will Wright, uno dei creatori di SimCity, Thee in ultimo di, ha recentementeto il suo ultimo progetto,, che dalle premesse sembra suonare davvero molto. Come riporta Eurogamer.net,sarà infatti una simulazione nella quale potremo creare una intelligenza artificiale dai nostri stessi ricordi e a partire da questi costruirne un mondo."In un certo senso questo è un gioco per scoprire se stessi, un gioco dove sveliamo il vero te", recita la descrizione difornita dallo stesso Wright. "Il tuo subconscio, la tua identità nascosta. Porteremo in superficie tutto questo e potrete interagirci, giocarci, imparare da lui e lui imparerà da voi". Insomma, un progetto molto interessante la cui versione mobile è prevista per la fine del 2018 anche se non è stata ufficializzata al momento una data d'uscita. Altre piattaforme non sono state citate ...