tg.la7

: Il Centrodestra tiene il punto sulla presidenza del Senato alla coalizione vincente - TgLa7 : Il Centrodestra tiene il punto sulla presidenza del Senato alla coalizione vincente - Avantionline : LO STALLO La trattativa sui presidenti delle Camere si è impantanata sul nome di Paolo Romani su cui pesa il veto d… - SoloCristy : RT @ILFortebraccio: Di Maio non ripudia Silvio. E la base 5Stelle freme: “Di Battista fermali tu” -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Si conferma il passo indietro di Matteo Salvini. Il capo della Lega dice che non è il momento ancora dei nomi, ma Forza Italia non ci sta e conferma che il suo candidato per la seconda carica dello ...