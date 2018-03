Ieri la polizia delle Filippine ha ucciso 13 persone e ne ha arrestate 100 in una serie

Coinvolti in una lite familiare due fratelli aggrediscono polizia e carabin Ieri : arrestati : Un atteggiamento aggressivo iniziato al momento dell'intervento e continuato anche negli uffici del Commissariato. Per i due giovani si sono aperte le porte del carcere, referti medici da due a otto ...

Insegnante augura morte a polizia e carabin Ieri - giusto licenziarla? : giusto per sottolineare quanto sia disteso e costruttivo il clima di questi ultimi giorni di campagna elettorale, prima del voto di domenica, ora emerge il caso dell’ Insegnante di Torino che, secondo quanto ricostruito dai giornali, si sarebbe lanciata in ripetute offese e minacce di morte contro la polizia . Il fatto sarebbe avvenuto giovedì scorso, durante le tensioni fra le forze dell’ordine e il corteo che manifestava contro il ...

Striscia la notizia/ Blitz di Carabin Ieri e Polizia nell'Arena resa nota da Vittorio Brumotti : Striscia la notizia va in onda questa sera, mercoledì 31 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Ultime puntate per Michelle Hunziker e Gerry Scotti che lasceranno il testmone a Ficarra e Picone.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 19:29:00 GMT)

Centro - intensa attività della Polizia Locale : Ieri arrestate quattro persone. : ieri giornata intensa per gli agenti della Polizia Locale in diverse aree della città: nel primo pomeriggio, a Piazza Trevi, un venditore abusivo, in stato di ubriachezza, ha reagito al sequestro della merce tentando dapprima la fuga per sottrarsi al fermo. L’uomo, del 1992, è stato comunque fermato per identificazione, sanzionato e denunciato per rifiuto […] L'articolo Centro, intensa attività della Polizia Locale: ieri arrestate ...