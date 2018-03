IDC | nel 2022 gli smartwatch rappresenteranno il 40% delle vendite di wearable

IDC : nel 2017 venduti 32 - 7 milioni di smartwatch : Stando ad un nuovo report pubblicato di recente da IDC, nel corso del 2017 sono stati venduti 32,7 milioni di smartwatch . Scopriamo insieme tutti i dati L'articolo IDC: nel 2017 venduti 32,7 milioni di smartwatch è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

IDC : nel 2017 le spedizioni globali degli smartphone sono diminuite per la prima volta : Stando all'IDC, le spedizioni degli smartphone nel 2017 sono diminuite dello 0,5% rispetto all'anno precedente: è la prima volta da quando questo settore è nato