Ida e Riccardo Uomini e Donne | il cavaliere chiude con la dama dopo un ballo con Sossio

Riccardo Rossi e quel 'pacco' rifilato a George Clooney. L'attore si affIda a Veltroni : Immaginate di avvicinare George Clooney, di porgergli un regalo e, una volta tornati a casa, di accorgervi di avergli rifilato involontariamente un pacco. Impossibile? No, se ti chiami Riccardo Rossi, protagonista di una clamorosa quanto irresistibile gaffe in occasione di un incontro con l’attore statunitense.L’irresistibile aneddoto, raccontato a Walter Veltroni durante una puntata del delizioso programma I miei vinili, ha a che fare ...

Uomini e Donne over - anticipazioni : è pace tra Ida e RICCARDO : Nei vari forum dedicati alla trasmissione Uomini e Donne, sono iniziate a trapelare le prime indiscrezioni sulla registrazione del trono over avvenuta lunedì 20 marzo 2018; come capita ogni settimana, non sono di certo mancate le sorprese e i colpi di scena… Stando a quanto segnalato dalle anticipazioni, Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno nuovamente discusso: una volta vista la consueta “mummia” vestita da coniglietta ...

Uomini e Donne anticipazioni : nuovo confronto tra Ida e Riccardo : Ida Platano chiarisce con Riccardo a Uomini e Donne Ida e Riccardo saranno i protagonisti della puntata in onda oggi pomeriggio di Uomini e Donne. L’appuntamento di ieri con il Trono Over si era chiuso proprio con Maria De Filippi che aveva invitato al centro dello studio la dama di Brescia e il cavaliere di Taranto. Segno che la parola fine sulla storia tra i due protagonisti del segmento senior di UeD non è stata ancora scritta. Nelle ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 22 marzo 2018 : Riccardo conosce un’altra. Ida lascia lo studio! : La Puntata del Trono Over di Uomini e Donne sarà carica di adrenalina. Dame e cavalieri daranno il meglio di loro. Riccardo fa nuovamente arrabbiare Ida la quale abbandona lo studio. Sossio richiama nel programma, una dama. Tra i due le cose vanno bene. Nuove signore per Giorgio, ma solo una stuzzica la sua curiosità! Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri conosce un’altra dama e fa stizzire Ida Platano! La seconda parte di ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Ida e Riccardo stanno ancora insieme? : Ida Platano e Riccardo: le ultime novità a Uomini e Donne Maria De Filippi tornerà protagonista del day time pomeridiano di Canale5 oggi pomeriggio. A partire dalle 14.45 Uomini e Donne allieterà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset per tutto il primo pomeriggio, fino alle 16.10, per lanciare poi la striscia quotidiana dell’Isola dei Famosi. L’appuntamento del mercoledì con il talk dei sentimenti Mediaset sarà dedicato come ...

AIda Nizar VS Riccardo Ferri/ Lo scontro nonsense dopo la mancata occasione in Honduras (Isola dei Famosi) : Aida Nizar, la spagnola nonsense dell’Isola dei Famosi 2018, dopo il mancato sbarco in Honduras per motivi di "budget", accusa Riccardo e Marco Ferri da Barbara d'Urso.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 13:15:00 GMT)

U&D Over spoiler : accesa lite tra Riccardo e Ida - un abbandono importante Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su ''#Uomini e donne'', il dating show di Canale 5, che ha appena visto Anna Tedesco asfaltare Giorgio Manetti [Video]. Le anticipazioni del trono Over svelano che Ida e Riccardo sono stati protagonisti di una lite furibonda. Ecco cos'è successo. ''U&D'' anticipazioni: nuovi screzi tra Gemma e Tina Le anticipazioni della puntata del ''trono Over'', registrata il 13 marzo presso gli studi ...

Riccardo (Riki) Marcuzzo fIdanzato? / Due mesi con Sara Gotti : i messaggi delle fan disperate : Riccardo (Riki) Marcuzzo fidanzato? Due mesi con Sara Gotti: ma esce fuori anche un altro nome di una modella israeliana che si chiama Ella Ayalon! Le indiscrezioni si tingono di giallo...(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 18:30:00 GMT)

RICCARDO (RIKI) MARCUZZO FIdaNZATO? / Due mesi con Sara Gotti : "Tra poco la mia vita potrebbe cambiare" : RICCARDO (RIKI) MARCUZZO FIDANZATO? Due mesi con Sara Gotti: ma esce fuori anche un altro nome di una modella israeliana che si chiama Ella Ayalon! Le indiscrezioni si tingono di giallo...(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:10:00 GMT)

Riki Riccardo Marcuzzo innamorato : chi è la fIdanzata Sara : Chi è la fidanzata di Riki, Riccardo Marcuzzo? Sara Dopo il successo Riki ha trovato anche l’amore. Riccardo Marcuzzo, diventato famoso grazie ad Amici, ha una nuova fidanzata: la giovane Sara. I due si frequentano in gran segreto da due mesi e sono venuti allo scoperto grazie ad alcuni selfie postati sui rispettivi social network. […] L'articolo Riki Riccardo Marcuzzo innamorato: chi è la fidanzata Sara proviene da Gossip e Tv.

Riccardo (Riki) Marcuzzo fIdanzato? / Due mesi con Sara Gotti : ma esce fuori anche un altro nome… : Riccardo (Riki) Marcuzzo fidanzato? Due mesi con Sara Gotti: ma esce fuori anche un altro nome di una modella israeliana che si chiama Ella Ayalon! Le indiscrezioni si tingono di giallo...(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 15:26:00 GMT)

Riccardo Marcuzzo fIdanzato? Foto insieme alla ragazza su Instagram : E adesso ritorna una domanda che in passato molti si sono posti, che a dire la verità un po' cominciava a mancarci: Riccardo Marcuzzo è fidanzato davvero? Tra mezze-verità e smentite clamorose, Riki ha saputo destreggiarsi piuttosto bene nel mondo del gossip, cercando di nascondere quanto più possibile i segreti della sua vita privata. Nonostante sia uno dei cantanti più social di questi tempi, non ha mai fatto riferimento alla sua fidanzata, ma ...

Riccardo Marcuzzo si è fIdanzato davvero! ECCO LA NUOVA FIdaNZATA : E adesso ritorna una domanda che in passato molti si sono posti, che a dire la verità un po' cominciava a mancarci: Riccardo Marcuzzo è fidanzato davvero? Tra mezze-verità e smentite clamorose, Riki ha saputo destreggiarsi piuttosto bene nel mondo del gossip, cercando di nascondere quanto più possibile i segreti della sua vita privata. Nonostante sia uno dei cantanti più social di questi tempi, non ha mai fatto riferimento alla sua FIDANZATA, ma ...

Riccardo Marcuzzo fIdanzato? Un cuore scioglie il cantante al Serale : la confessione inaspettata : E adesso ritorna una domanda che in passato molti si sono posti, che a dire la verità un po' cominciava a mancarci: Riccardo Marcuzzo è fidanzato davvero? Tra mezze-verità e smentite clamorose, Riki ha saputo destreggiarsi piuttosto bene nel mondo del gossip, cercando di nascondere quanto più possibile i segreti della sua vita privata. Nonostante sia uno dei cantanti più social di questi tempi, non ha mai fatto riferimento alla sua fidanzata, ma ...