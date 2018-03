Icardi | lontano il Mondiale per l’attaccante dell’Inter

calcioweb.eu

(Di giovedì 22 marzo 2018) Per Dybala ile’ difficile, ma persembra esserlo ancora di piu’. E’ quanto si evince della parole del ct dell’Argentina, Jorge Sampaoli, alla vigilia dell’amichevole con l’Italia. “Quando sono arrivato – le sue parole –era il prescelto, ma con il passare del tempo e le partite abbiamo capito che c’era molta differenza tra cio’ che ha dato nell’Inter e quello che stava succedendo qui. L’adattamento deve essere rapido. Non lo escludo a priori ma dobbiamo fare le nostre scelte in base a come i giocatori si relazionano con i loro compagni di squadra”. L'articoloilper l’attaccante dell’Inter sembra essere il primo su CalcioWeb.