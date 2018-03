Icardi-Inter | Maurito sarà il più pagato della Serie A Dopo Pasqua il rinnovo con

Inter - accordo con Icardi per il rinnovo : L' Inter e Icardi ancora insieme. Secondo quanto rivela Premium Sport , il club nerazzurro e l'entourage del calciatore avrebbero trovato l'intesa per il prolungamento del contratto: l'argentino percepirà 7.5 milioni di euro a stagione, mentre la clausola sarà ...

Inter - Icardi : “i miei goal più belli sono stati a Juve e Milan” : “È stata una domenica perfetta perché è arrivato anche il mio centesimo gol con l’Inter e perché abbiamo giocato da grande squadra. Da attaccante devo essere nel posto giusto al momento giusto per fare gol per la squadra”: racconta così le sue emozioni ai tanti tifosi che lo aspettano all’Inter Store Mauro Icardi, straordinario protagonista della domenica nerazzurra a Marassi. L’attaccante argentino ha incontrato in ...

Materazzi ha fiducia nell'Inter : 'Obiettivo Champions League. Icardi? E' un ' : Continua l'ex campione del mondo: 'Ci sono state partite non buone, però hanno ripreso la situazione, vuol dire che hai in mano la situazione. Il problema è quando, domenica dopo domenica va sempre ...

Inter - Icardi/ "I miei gol più belli? Quelli contro la Juventus - ma anche col Milan..." : Inter, Icardi: l'attaccante svela che i suoi gol più belli sono stati Quelli contro la Juventus ma anche la tripletta contro il Milan nel derby. Parole anche per la sua ex squadra Sampdoria.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:03:00 GMT)

Inter - Icardi : "Con la Samp poker perfetto. I gol più belli? Quelli alla Juve" : Dal bagno di folla all'Inter Store di Milano, Mauro Icardi esprime tutta la sua gioia per la domenica passata segnata dalle sue 4 reti nel successo sulla Sampdoria per 5 a 0: ' È stata una domenica ...

Inter - Icardi : 'I miei gol più belli? Quelli alla Juventus...' : ROMA - ' E' stata una domenica perfetta perché è arrivato anche il mio centesimo gol con l'Inter e perché abbiamo giocato da grande squadra. Da attaccante devo essere nel posto giusto al momento ...

Inter - Icardi : "Con la Samp poker perfetto. I gol più belli? Quelli alla Juve" : WANDA NARA 20032018 "È stata una domenica perfetta perché è arrivato anche il mio centesimo gol con l'Inter e perché abbiamo giocato da grande squadra. Da attaccante devo essere nel posto giusto al ...

Dall'Argentina - scatto Chelsea per Icardi : 'Offerti 63 milioni all'Inter' : ROMA - Dalle parole ai fatti. Il Chelsea prova a scattare nella corsa per Mauro Icardi con un'offerta formale da 63 milioni di euro , già recapitata alla sede dell'Inter. A riferirlo è Fernando Czyz , ...

Wanda Nara - Icardi ama l'Inter/ Lo chef Bruno Barbieri lo esalta : "Vale l'80% dei nerazzurri - ma..." : Icardi via dall'Inter? Le parole di Wanda Nara, moglie e procuratrice del bomber argentino. Da una parte un'apertura ai nerazzurri, ma dall'altra mette in allerta il popolo interista...(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 19:12:00 GMT)

Icardi - richieste all'Inter fuori budget : invece della fumata nera - l'idea... : Carlo Laudisa, sulla Gazzetta dello Sport, affronta il discorso relativo al rinnovo di Mauro Icardi . 'Ovviamente la qualificazione per la prossima Champions aumenterebbe i ricavi e il relativo ...

Wanda Nara : "Icardi ama l'Inter. Il rinnovo? Vale ogni giorno di più" : Wanda Nara , sua moglie e agente, ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha elogiato il marito sia come uomo che come calciatore: 'Mauro è qualità e quantità, in campo e fuori. Come vuole esserci ...

Icardi VIA DALL'INTER?/ Wanda Nara avvisa i nerazzurri sul rinnovo : "Ogni giorno vale di più" : ICARDI via DALL'INTER? Le parole di Wanda Nara, moglie e procuratrice del bomber argentino. Da una parte un'apertura ai nerazzurri, ma dall'altra mette in allerta il popolo interista...(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:34:00 GMT)

L’Inter accelera per il rinnovo di Icardi : calciomercato / esclusive ESCLUSIVA CALCIOMERCATO360.IT – Verratti, è arrivata la chiamata da una big della Premier 9 Mar, 2018 The post L’Inter accelera per il rinnovo di Icardi appeared first on La Notizia Sportiva - Il web magazine sportivo.

Inter - Wanda Nara allo scoperto : “Icardi vale sempre di più. Futuro? Siamo…” : Inter, Wanda Nara- Wanda Nara, Intervistata sulle pagine di “La Gazzetta dello Sport“, ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda il futuro di Mauro Icardi. Parole sul reale valore del suo assistito e riflessioni anche sull’imminente futuro. Valore che, a discrezione di Wanda Nara, supera abbondantemente la clausola rescissoria da 110 milioni […] L'articolo Inter, Wanda Nara allo scoperto: “Icardi vale ...