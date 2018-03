Ibrahimovic pronto allo sbarco in MLS | ' Ha giocato l' ultima gara con lo United'

Dietrofront Ibrahimovic : “pronto ad andare ai Mondiali con la Svezia” : Zlatan Ibrahimovic prepara il suo ritorno in Nazionale. Il Mondiale in Russia è stato conquistato dalla squadra svedese anche senza il suo bomber, superando come noto proprio l’Italia. Adesso Ibrahimovic, che inizialmente si era ritirato dalla Nazionale, sta pensando a tornare a vestire la maglia della Svezia e dare una mano a Russia 2018. Intervistato dalla stampa svedese Zlatan è stato molto chiaro: “Mi manca la Nazionale. Non credo che ...