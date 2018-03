Ibrahimovic lascia il Manchester United | ufficiale il divorzio

Ufficiale - Ibrahimovic lascia il Manchester United : andrà in MLS ai LA Galaxy : Zlatan Ibrahimovic lascia il Manchester United e la Premier League: ad attenderlo ci saranno i Los Angeles Galaxy L'articolo Ufficiale , Ibrahimovic lascia il Manchester United : andrà in MLS ai LA Galaxy è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ufficiale - Ibrahimovic lascia il Manchester United : andrà in MLS agli LA Galaxy : Zlatan Ibrahimovic lascia il Manchester United e la Premier League: ad attenderlo ci saranno i Los Angeles Galaxy L'articolo Ufficiale , Ibrahimovic lascia il Manchester United : andrà in MLS agli LA Galaxy è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ibrahimovic pronto a lasciare il Manchester United : ecco la nuova destinazione : Fermo ai box per un nuovo infortunio al ginocchio riportato qualche settimana fa, Zlatan Ibrahimovic si appresta a lasciare il Manchester United. Lo svedese, dopo aver girato l’Europa giocando in Olanda, Italia, Spagna, Francia e Inghilterra, è pronto per una nuova avventura negli Stati Uniti d’America. Secondo indiscrezioni provenienti dall’Oltre Manica, Ibra è ad un passo dal trasferimento ai Los Angeles Galaxy, squadra ...