Ibra pronto a lasciare lo United | per Bbc addio imminente

(Di giovedì 22 marzo 2018) Zlatanhimovic èil Manchester. Secondo quanto riportato dalla Bbc, il tecnico dei Red Devils José Mourinho ha dato il suo ok per consentire all’attaccante svedese di liberarsi in anticipo dal contratto con il club che scadrà il prossimo 30 giugno. Sempre secondo la Bbc, l’disarebbe “”. Non è ancora chiaro quale sarà la prossima squadra del 36enne di Malmoe anche se recentemente il suo nome è stato accostato ai Los Angeles Galaxy, che militano nella Major League Soccer statunitense. Negli ultimi mesi sono circolate voci anche su un suo possibile ritorno nella nazionale svedese per giocare i Mondiali in Russia.si è trasferito dal Psg allonel 2016 e con la maglia dei Red Devils ha segnato 29 gol in 53 presenze. Il suo rendimento è drasticamente calato dopo l’infortunio al crociato dello scorso ...