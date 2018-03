I Thegiornalisti sono tornati e nel nuovo video c’è Alessandro Borghi

gqitalia

: I thegiornalisti li amo incondizionatamente. Sono illegali - hungry_runner_ : I thegiornalisti li amo incondizionatamente. Sono illegali - elisachemi : Ho preso il biglietto per il concerto dei Thegiornalisti e sono così felice che ballo come Nick di New Girl - sononera : Amore, io sono la tua Nazionale del 2006? AMORE, TU SEI LA NAZIONALE DI QUEST'ANNO. #TheGiornalisti -

(Di giovedì 22 marzo 2018) È con una ballata rock che ihanno deciso di tornare sulle scene: Questa nostra stupida canzone d’amore mostra la parte più romantica del frontman Tommaso Paradiso, protagonista anche delclip del singolo (quasi un cortometraggio, firmato dagli YouNuts!) che ha come special guest. Ambientato in un bar in stile speakeasy, vede il primo vestire i panni di un barman e il secondo quelli di un cliente. I due, entrambi con uno sguardo perso nei pensieri rivolti alla propria lei, si ritrovano a cantare insieme a squarciagola. Perché anche gli uomini sanno amare in maniera intensa, emozionarsi, commuoversi e mostrare le proprie fragilità. «È una canzone che si scrive quando si è pienamente felici» quando «si raggiunge il benessere, cioè lo stare bene per davvero, che l’unica cosa che ti fotte è la paura di perderlo», spiega Tommaso ...