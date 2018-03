I salti dei grillini con la tentazione del governo

Bologna - la protesta dei rider del cibo : “Costretti a rischiare per arrivare in tempo. Se salti un week end? Non lavori più” : “Mai più consegne senza diritti”. Venerdì 23 febbraio, i rider del cibo, che a Bologna lavorano per società come Just Eat, Deliveroo, Glovo, Sgnam, sono tornati a incrociare le braccia. Due ore di stop, dalle 19 alle 21, in una serata di neve (come avvenne il 13 novembre 2017 sotto lo slogan “una pizza non vale il rischio”, anche se stavolta lo sciopero era già in programma) in cui i fattorini hanno battuto le strade della città in bicicletta ...