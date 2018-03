I membri del consiglio di amministrazione di TIM espressi da Vivendi si sono dimessi

Migranti : sequestro nave Ong - interrogati i membri dell'equipaggio : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - Sono stati interrogati a lungo i componenti dell'equipaggio della nave 'Proactiva Openarms' dell'Ong spagnola, sequestrata ieri dal porto di Pozzallo (Siracusa) dopo avere fatto sbarcare oltre duecento Migranti soccorsi in acque internazionali. La Procura d Catania, ch

Migranti : sequestro nave Ong - interrogati i membri dell’equipaggio : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – Sono stati interrogati a lungo i componenti dell’equipaggio della nave ‘Proactiva Openarms’ dell’Ong spagnola, sequestrata ieri dal porto di Pozzallo (Siracusa) dopo avere fatto sbarcare oltre duecento Migranti soccorsi in acque internazionali. La Procura d Catania, che ha chiesto e ottenuto il sequestro della nave, ha iscritto nel registro degli indagati, con l’accusa di ...

membri della CCPPC valorizzano le nuove forze motrici della crescita economica cinese : Sono i risultati conseguiti negli ultimi cinque anni grazie alla rapida conversione dalle vecchie alle nuove forze motrici dell'economia cinese. Quali sono le nuove forze motrici dello sviluppo ...

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - Padoan incontra i membri locali del Pd (oggi - 15 marzo) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa resta sopra quota 3 euro ad azione. Padoan incontra i membri locali del Pd. Ultime notizie live di oggi 14 marzo 2018(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 13:47:00 GMT)

SPILLO/ Dal 3% agli Npl - così la 'trimurti' dell'Ue detta legge ai paesi membri : Commissione, Bce ed Eba sono tre istituzioni europee che dettano regole importanti per la vita economica dei paesi membri.

SPILLO/ Dal 3% agli Npl - così la "trimurti" dell'Ue detta legge ai paesi membri : Commissione, Bce ed Eba sono tre istituzioni europee che dettano regole importanti per la vita economica dei paesi membri. Da cui sono più o meno indipendenti. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 08:53:00 GMT)DEFICIT SOTTO IL 3%/ La narrazione che aiuta a spolparci meglio, di P. AnnoniFINANZA E POLITICA/ Ecco perché bisogna "togliere" il Def a Padoan, int. a G. Piga

Deutsche Bank - niente bonus per i membri del cda. Pesano i bilanci in perdita : MILANO - niente bonus per i vertici di Deutsche Bank. È quanto avrebbe stabilito il'ad della banca tedesca John Cryan, secondo quanto riporta Die Zeit. Il manager dell'istituto, il cui bilancio si è ...

Omicidio del giornalista slovacco - fermati tre membri della famiglia Vadalà | : Nella notte si è svolta una vasta operazione della polizia nelle città di Michalovce e Trebišov, in Slovacchia

Omicidio del giornalista slovacco - fermati tre membri della famiglia Vadalà| : Nella notte si è svolta una vasta operazione della polizia nelle città di Michalovce e Trebišov, in Slovacchia

I delegati dell'APN e i membri della CCPPC di Hong Kong si recano alle due sessioni a bordo del treno ad alta velocità : ... la linea ferroviaria non soltanto favorirà gli spostamenti fra Hong Kong e l'entroterra, ma promuoverà anche gli scambi sociali e culturali con quest'ultimo, e lo sviluppo dell'economia di Hong Kong.

Scandalo Croce Rossa - 21 membri dello staff licenziati per sesso a pagamento : Scandalo Croce Rossa, 21 membri dello staff licenziati per sesso a pagamento Il direttore generale della Croce Rossa, Yves Daccord, ha fatto sapere che l’organizzazione internazionale ha licenziato in questi anni 21 membri dello staff.Continua a leggere Il direttore generale della Croce Rossa, Yves Daccord, ha fatto sapere che l’organizzazione internazionale ha licenziato in questi […] L'articolo Scandalo Croce Rossa, 21 membri ...

Croce Rossa : via 21 membri dello staff per sesso a pagamento : Croce Rossa: via 21 membri dello staff per sesso a pagamento Croce Rossa: via 21 membri dello staff per sesso a pagamento Continua a leggere L'articolo Croce Rossa: via 21 membri dello staff per sesso a pagamento sembra essere il primo su NewsGo.

Croce Rossa - licenziati 21 membri dello staff accusati di aver pagato per prestazioni sessuali : Anche la Croce Rossa internazionale finisce nello scandalo che ha coinvolto molte agenzie umanitarie accusate di sfruttamento sessuale di persone vulnerabili. Il Comitato Internazionale della Croce ...

Croce Rossa - via 21 membri dello staff per sesso a pagamento : "Dal 2015 abbiamo identificato 21 membri dello staff che sono stati licenziati per aver pagato prestazioni sessuali o che si sono dimessi durante un'inchiesta interna". Lo ha annunciato, in una nota, il direttore generale del Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr), Yves Daccord, dicendosi "profondamente rattristato nel riportare questi numeri"."Altri due sospettati di comportamenti sessuali inappropriati - ha aggiunto - non hanno avuto ...