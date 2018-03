I fan degli Smiths sono ' nevrotici' | quelli di Björk ' aperti'

“Ma quale pace!”. Francesco Monte-Eva Henger - la verità. Il selfie degli ex naufraghi è diventato subito virale e fatto infuriare molti fan dell’Isola dei Famosi - Mara Venier compresa. Ma non è come sembra : il retroscena : Vista in anteprima la foto di Eva Henger e Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show, Mara Venier ha sbottato sui social: “Molto rumore per nulla. Foto fatta oggi al Costanzo Show… Avete la faccia come il culo”, ha scritto citando Shakespeare (non nella seconda parte della didascalia, si badi bene) su Instagram rilanciando il selfie che, almeno a prima vista, fa pensare alla pace fatta tra i due ex naufraghi. Lo hanno pensato ...

Torna a Reggio Emilia Roberto Piumini - uno degli scrittori per l'infanzia più noti e amati : ... strumentisti, cantanti e attori, o accompagnato alla chitarra dal figlio Michele, propone spettacoli di lettura e recitazione di propri testi, per bambini, ragazzi e adulti, e spettacoli di ...

Morto Stefano Pellegrini ex attaccante della Roma degli anni 70' : È Morto Stefano Pellegrini, l'ex attaccante della Roma degli anni '70. Aveva 65 anni. Nato a Roma nel 1953, ricorda iul club giallorosso sul suo sito, Pellegrini era approdato nel settore giovanile ...

“I Martiri di via fani” : 40 anni fa il rapimento di Aldo Moro e la morte degli uomini della scorta - ecco chi erano : Giusitificare le Brigate Rosse, o comunque provare anche solo a spiegare lo loro ragioni come se fossero comprensibili, dovrebbe essere equiparato, per legge, all’apologia del fascismo. Reato uno, reato anche l’altro. Da criminali gli uni, da criminali anche gli altri. Ma, ahinoi, questa idea sembra non voler attecchire nella nostra Italia moderna così intrisa di vittimismo e di poco senso del dovere. Oggi, in occasione del triste anniversario ...

"Quelli di via fani" : 40 anni fa il rapimento Moro e la strage degli uomini della scorta : Il 16 marzo 1978 in via Fani a Roma le Brigate Rosse rapiscono il presidente della DC Aldo Moro. Perdono la vita, in quella mattinata romana di 40 anni fa, gli uomini della scorta: Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Giulio Rivera...

ALDO MORO E LA SCORTA/ Via fani - dolore e perdono degli ‘eredi’ : “erano uomini liberi” - ma c’è chi li infanga : Rapimento ALDO MORO e strage della SCORTA di Fani: il dolore, il ricordo e il perdono degli eredi, "erano uomini liberi". Ma ancora oggi c'è chi li infanga: il quarantennale del 16 marzo(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 18:36:00 GMT)

“Lo facevano ai defunti…”. La gang degli sciacalli di un cimitero italiano - smantellata dai carabinieri. Scene che fanno rabbrividire al solo pensiero : Quindici persone finite agli arresti domiciliari con le accuse di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, falsificazione di atti, peculato, distruzione e soppressione e sottrazione di cadavere, ricettazione, concussione. “sciacalli” li hanno definiti, con un modus operandi che prevedeva il furto dai cadaveri degli oggetti preziosi che venivano posti dai parenti all’interno del feretro. Questo uno dei ...

fantasmi o no - Castello degli Imperiali un luogo magico - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : O meglio, la scienza dice che no, non è vero. Ma si tratta pur sempre di paradossi, e difficilmente si può essere indifferenti di fronte a tutto questo. Anche lo spettatore più scettico può ...

La Spezia fanalino di coda per la compravendita degli immobili : La Spezia - Dopo anni di crisi e una timida ripresa nel 2016, nel 2017 inizia a consolidarsi un trend positivo per il mercato immobiliare in Liguria: a fotografare la tendenza è la Guidavalorecasa, l'...

La reunion degli One Direction è vicina - un indizio social di Liam Payne scatena i fan : La reunion degli One Direction è vicina? La boyband più amata degli ultimi anni potrebbe fare ritorno sul mercato discografico a breve! Nella serata di martedì 6 marzo, Liam Payne ha fatto un post particolarmente curioso sui social network. Il cantante, infatti, ha notato che i fan accaniti della band hanno votato in massa su Twitter per la nomination riservata agli One Direction da Radio Capital Uk. La nomination, in particolare, è ...

Il selfie spopola tra gli over 55. fanno più foto degli adolescenti : Un bel selfie con vista Piramidi. Ormai è un classico sul profilo social dei Millennial, i nativi digitali che filtrano tutto attraverso la Rete. Fino a qualche anno fa i più grandi, quelli che in gita scolastica portavano il rullino e centellinavano gli scatti per paura che finissero, li guardavano con sospetto. Poi piano piano hanno preso la mano, fino a diventare i nuovi addicted dell'autoscatto in vacanza. E dell'immancabile ...