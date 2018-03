I familiari di Schumacher rompono il silenzio con un messaggio a tutti i fan

Blastingnews

(Di giovedì 22 marzo 2018) La sua vita è cambiata su una pista da sci quasi cinque anni fa. #Michael, campione indiscusso della Ferrari, per anni presenza scontata al primo posto sul podio nella sua disciplina sportiva la Formula 1 VIDEO, ha rischiato la sua vita sulle quattro ruote uscendo da ogni gara indenne e acclamato dal suo pubblico fedele. La neve ha fermato la sua corsa E' stata la sua passione per lo sci a distruggere, con quella maledetta caduta del dicembre del 2013 sulle Alpi francesi,i suoi progetti e la gioia condivisa con la famiglia, amatissima e sempre accanto a lui, anche in questa tristissima e sfortunata circostanza.da quell'incidente non si è mai rialzato davvero, benchésperino in una sua rinascita, e lui, dopo 6 mesi di coma indotto, abbia ripreso conoscenza e da allora, continui una riabilitazione di cui non ci è concesso vedere né sapere ...