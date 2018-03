I dazi non fermano la crescita Il Pil mondiale resterà stabile Draghi | merito

Fed torna colomba sui tassi I dazi non spaventano Powell : Mettendo così a repentaglio l'espansione di un'economia che 'gode del migliore stato di salute da dieci anni'. Quanto alla riduzione del bilancio della Fed, procede 'agevolmente'. Altro fattore ...

Pechino non ha paura dei dazi di Trump e affila le armi - commerciali - : ... decisa l'11 marzo scorso: la conseguente centralizzazione del processo decisionale, per Fitch, potrebbe 'aumentare il rischio di errori di linea politica, in un momento in cui l'economia cinese ...

Maltempo nei Balcani : allarme inondazioni per i fiumi in piena : allarme inondazioni nei Balcani a causa dei fiumi in piena che minacciano l’esondazione a seguito delle forti piogge e della neve in scioglimento. Situazione critica in Bosnia-Erzegovina, in particolare nella Republika Srpska (Rs): il livello del fiume Sava continua a crescere. Nella zona di Gradiska e Kozarska Dubica, decine di case sono state sommerse dall’acqua e gli abitanti evacuati. Danni e disagi anche in Croazia, mentre a ...

Dal G20 allarme su dazi : 'Serve dialogo'. Ma Trump non si ferma : Le preoccupazioni dei ministri delle finanze e governatori delle banche, Messe nero su bianco nel comunicato finale. Oggi decisione Fed su tassi -

dazi - Cina a Usa : non vogliamo guerra commerciale : La Cina "non vuole vedere" guerre commerciali con gli Usa e non ci sarebbe alcun vincitore qualora ce ne fosse una. Lo ha detto il premier Li Keqiang, riferendosi all'introduzione da parte di ...

dazi - il premier cinese agli Usa : «Non vogliamo guerre commerciali» : «L'economia cinese è stata così integrata con il mondo, che chiudere la porta della Cina significherebbe bloccare il nostro sviluppo» ha aggiunto Li ai giornalisti. Intanto nella notte si è saputo ...

dazi - Cina a Usa : non vogliamo guerra : La Cina "non vuole vedere" guerre commerciali con gli Usa e non ci sarebbe alcun vincitore se ce ne fosse una. Lo ha detto il premier Li Keqiang, nella conferenza stampa di chiusura del Congresso nazionale del popolo. Il premier ha aggiunto che "le dispute devono essere risolte con i negoziati, le consultazioni e il dialogo".

“Vado via!”. Uomini e Donne : tragedia nera. Al centro di nuovo Giorgio Manetti - ma Gemma non c’entra nulla : la dama che sta impazzendo (a sorpresa) è un’altra. Questa volta proprio lei è finita nel mirino e la spiata alla redazione l’ha messa con le spalle al muro : “Falsa - bugiarda” : A Uomini e Donne, soprattutto al trono over, non mancano i colpi di scena. in questi ultimi giorni sono andate in onda della puntate che stanno facendo molto rumore e tocca vedere se è per nulla. Questa volta nel mirino è finita Anna Tedesco che ha subito le accuse di Federica, un ex dama del programma di Maria De Filippi. in particolare, la redazione ha ricevuto un’interessante segnalazione in cui la donna ha avuto qualcosa di ...

Giornata Mondiale dell’Acqua - Fondazione Barilla : “4 persone su 10 non hanno ancora sufficiente acqua - ma basterebbe ripensare il modo per produrre il cibo per migliorare” : Il Pianeta è ricoperto di acqua ma, dei circa 1,4 miliardi di km3 che si contano sulla Terra, solo lo 0,001% del totale (tra i 9 e i 14.000 km3) può essere prelevata per uso umano[1]. In pratica, se tutta l’acqua del mondo fosse 1 litro, quella disponibile starebbe in mezzo cucchiaino di caffè[2]. La scarsità di acqua oggi colpisce 2 miliardi di persone in moltissimi Paesi del mondo[3]: 4 persone su 10[4] non hanno accesso a sufficienza a questa ...

Ata - si parte con la scelta scuole : raccomandazioni - modello D3 non obbligatorio Video : Dalle ore 14,00 di oggi, 14 marzo 2018, sara' possibile inserire le preferenze per la scelta delle sedi scolastiche, presso cui candidarsi per la domanda #ATA di terza fascia, presentata entro il 30 ottobre scorso [Video]. Prima di procedere sara' utile avere qualche raccomandazione e capire perché non è obbligatorio compilare il #modello D3. modello D3 disponibile dal 14 marzo al 13 aprile Una delle prime cose da non fare è quella di ...

Jeremias Rodriguez nuovo tronista?/ Uomini e donne non cambia musica : la redazione boccia l'argentino : Jeremias Rodriguez a Uomini e donne, ecco perché non ci sarà il salto del fratello di Belen dal Grande Fratello Vip al programma di Maria De Filippi come tronista. Le ipotesi sul rifiuto.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 12:33:00 GMT)

dazi - Trump non cambia idea «Manteniamo grandi gli Usa» : «I provvedimenti che si basano sulle rappresaglie non servono gli interessi di nessuna nazione», ha detto il ministro giapponese dell'Economia e del Commercio Hiroshige Seko, ritenendo che sia più ...

Trump contro l’Ue : dazi su auto europee se non abbassate i vostri : Dopo il nulla di fatto tra i rappresentanti europei e statunitensi, al vertice di Bruxelles per scongiurare una guerra commerciale, Donald Trump torna a tuonare contro l’Ue....

Trump contro l'Ue : dazi su auto europee se non abbassate i vostri : Dopo il nulla di fatto tra i rappresentanti europei e statunitensi, al vertice di Bruxelles per scongiurare una guerra commerciale, Donald Trump torna a tuonare contro l'Ue. Rispondendo alle '...