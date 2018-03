I dazi di Trump alla Cina spaventano le Borse

dazi Trump - schiaffo alla Cina : sanzioni per 50 miliardi : Il tycoon firmerà il memorandum contro "l'aggressione economica della Cina". Pechino: "Prenderemo le misure necessarie per difenderci". Ue: "Speriamo nell'esenzione, ma decide Trump"

Trump prepara i dazi contro la Cina. Bce : Qe fino a settembre 2018 e oltre : Una stangata da 50 miliardi di dollari l'anno contro Pechino accusata di furto di segreti tecnologici e commerciali. Durissima la reazione cinese: prenderemo tutti le misure necessarie per difendere ...

Trump sfida Pechino : ?in arrivo dazi su cento categorie di merci cinesi. Acciaio - la Ue punta sull’esenzione : Oggi il presidente Usa firmerà un provvedimento che impone dazi sulle importazioni dalla Cina. Saranno colpite cento categorie commerciali, dalle calzature all’elettronica, e verranno imposte restrizioni agli investimenti cinesi negli Usa. L’annuncio alla vigilia dell’entrata in vigore dei dazi su Acciaio e alluminio, dai quali la Ue punta ad essere esentata...

Pechino non ha paura dei dazi di Trump e affila le armi - commerciali - : ... decisa l'11 marzo scorso: la conseguente centralizzazione del processo decisionale, per Fitch, potrebbe 'aumentare il rischio di errori di linea politica, in un momento in cui l'economia cinese ...

Donald Trump vuole imporre dazi e sanzioni alla Cina - accusata di rubare i brevetti delle aziende statunitensi : Analisti e osservatori temono che la decisione di Trump possa portare a una nuova guerra commerciale, con conseguenze per l'economia mondiale.

dazi - Trump all'attacco della Cina. Contro Pechino pronte sanzioni per 50 miliardi di dollari : Pechino ha esortato il presidente americano a non agire in modo "emotivo" mentre l'annuncio sui Dazi Contro la Cina ha portato alle dimissioni del capo dei consiglieri economici di Trump, Gary Cohn, e ad un'ondata di vendite sulle Borse mondiali per il timore di una guerra commerciale

Donald Trump vuole imporre dazi e sanzioni alla Cina - accusata di rubare i brevetti delle aziende statunitensi : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta per annunciare un piano di sanzioni economiche contro la Cina, accusata di avere incentivato il furto di brevetti e proprietà intellettuali dalle aziende statunitensi, per trarne vantaggi economici e produttivi di vario The post Donald Trump vuole imporre dazi e sanzioni alla Cina, accusata di rubare i brevetti delle aziende statunitensi appeared first on Il Post.

