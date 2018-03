Huawei P10 come registrare video a rallentatore

Importanti aggiornamenti in fase di roll out per Huawei P10 - Huawei P9 Lite - Honor 9 Lite e Moto G5S Plus : Anche oggi è tempo di aggiornamenti per Huawei P10, Huawei P9 Lite, Honor 9 Lite e Motorola Moto G5S Plus. Curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? Un piccolo spoiler: Huawei P10 (brand TIM) si aggiorna ad Android 8.0 Oreo L'articolo Importanti aggiornamenti in fase di roll out per Huawei P10, Huawei P9 Lite, Honor 9 Lite e Moto G5S Plus proviene da TuttoAndroid.

Eccezionale Huawei P10 Lite : il più cliccato per acquisto nuovo smartphone al miglior prezzo : Un risultato davvero Eccezionale quello appena raggiunto da Huawei P10 Lite, secondo l'Osservatorio Cellulari di Trovaprezzi.it lo smartphone più cercato dagli italiani nel periodo compreso tra lo scorso settembre e l'attuale mese di marzo. Il ricercatore medio corrisponde ad un soggetto di sesso maschile, relativamente giovane (con età tra i 25 ed i 44 anni) e con domiciliazione in Lazio, Campania e Lombardia. A cercare sono più i maschietti ...

Telefono Huawei P9 P10 Ecco il cestino per recuperare foto e video : Huawei il cestino della Galleria delle foto e video eliminati recuperare immagini e video eliminati per errore con la cartella "Eliminati di recente". Huawei inserisce il cestino su cellulari Huawei P9 e P10 per recuperare le foto e i video cancellati entro 30 giorni.

Rinnovato Huawei P10 Lite TIM con aggiornamento B189 : novità pronte all’uso? : Nuovo passo in avanti dopo un lungo periodo di silenzio per il Huawei P10 Lite TIM a corto di aggiornamenti da quasi due mesi. Di queste ore è infatti la prima distribuzione via OTA di un nuovo pacchetto pensato per l'esemplare, ossia il B189. Cerchiamo di capire di che cosa si tratta e se al suo interno è presente qualche novità di rilievo. Nel lontano fine gennaio, la stessa variante del Huawei P10 Lite TIM ha ricevuto il firmware ...

Huawei P20 - ecco le novità rispetto al predecessore P10 : Huawei, il colosso cinese più all'avanguardia del momento, in questi anni è stato un degno sfidante delle case produttrici Apple e Samsung. Ha proposto, infatti, sul mercato smartphone di ultima generazione con tecnologia avanzata e concorrenziale, tanto da rubare spesso la scena ai suoi avversari, come è già successo con il P10 Mate Pro salito sul podio con l'IPhone X. Il grande assente al MWC Non c'è da stuprisi, quindi, che la presentazione ...

Nuova ondata Oreo per Huawei P10 : situazione aggiornamento in Italia il 19 marzo : Giornata decisamente importante quella che stiamo vivendo oggi 19 marzo per coloro che hanno deciso di acquistare un Huawei P10 in Italia, soprattutto in riferimento al pubblico che da tempo attende notizie ufficiali per quanto concerne la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Come molti sanno, il rollout è scattato per i modelli no brand tra la fine di febbraio e lo scorcio iniziale di marzo, al punto che abbiamo ...

Imbattibile prezzo Huawei P10 Lite - P10 e P8 Lite 2017 con Wind : rate da 0 euro dal 16 marzo : Avete messo gli occhi su Huawei P10 Lite, P10 e P8 Lite 2017, e state solo aspettando la giusta occasione ed un adeguamento abbassamento del prezzo medio per poterli acquistare? Occhio alla promozione Wind, attiva da venerdì 16 marzo: 'Telefono Incluso' vi offre la possibilità di comperare uno smartphone marchiato dal gestore arancione a rate e chiaramente ad un costo agevolato rispetto a quello di listino. L'opzione è comprensiva di un ...

Una corposa novità e un problema risolto su Huawei P10 Lite con aggiornamento B204 - cosa cambia : Più che fondamentale il nuovo aggiornamento B204 su Huawei P10 Lite: il firmware ora in prima distribuzione porta con se almeno due interessanti novità, oltre alla scontata ultima patch di sicurezza Google. Sulla carta dunque l'upload sembrerebbe abbastanza cruciale per tutti i possessori del telefono visto pure il peso davvero corposo di 433 MB. Vediamo dunque nel dettaglio i cambiamenti ai quali hanno lavorato gli sviluppatori. Per quanto ...

Dietro l’angolo i problemi per Huawei P10 Lite con il VoLTE : un’unica soluzione ad oggi : Da almeno una settimana a questa parte si parla di Huawei P10 Lite soprattutto per quanto riguarda la delicata questione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, visto che l'ultimo tweet di TIM ha sollevato più di un dubbio sulla compatibilità tra lo smartphone ed il pacchetto software in questione. Abbiamo già affrontato l'argomento con un articolo apposito, che in qualche modo mette in discussione qualcosa che da tempo si dava ...

Caos totale Oreo su Huawei P10 Lite : ultimi tempi aggiornamento secondo azienda e TIM : Ma il Huawei P10 Lite riceverà o meno l'aggiornamento ad Oreo? Il dubbio è quasi amletico a seguito del rilascio di Android 8.0 per i fratelli maggiori P10 e P10 Plus e anche delle dichiarazioni speranzose dell'operatore TIM che pure abbiamo riportato. Eppure non è affatto detto che il device di fascia media riceva l'adeguamento ad Android 8.0 e un chiarimento in tal senso è doveroso. Spunto dell'attuale analisi ci viene fornita da un ...

Potenziale svolta per Huawei P10 TIM e l’aggiornamento Oreo il 15 marzo : prime segnalazioni : Ci sono segnalazioni che vanno lette con grande attenzione oggi 15 marzo per il pubblico che in questi mesi ha deciso di acquistare un Huawei P10 TIM. Tutto ruota ancora una volta attorno al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, a distanza di qualche giorno dal mio ultimo punto della situazione sull'argomento. In quel frangente, la compagnia telefonica mi aveva dato ampie rassicurazioni sul fatto che il rollout sarebbe ...

A tutta Huawei P10 Lite : 10 cose uniche che non conoscete di questo telefono : Faremmo tutti bene a non sottovalutare il fascia media Huawei P10 Lite: solo chi ne possiede uno può capire di cosa stiamo parlando (e forse nemmeno). Si tratta di un telefono molto ben realizzato ed equipaggiato, che forse il produttore cinese avrebbe fatto meglio a pubblicizzare di più. Sulla scia dell'entusiasmo generata dal P9 Lite, diverse sono state le adesioni anche per questo successivo modello, di cui alcune particolarità ancora si ...

Tre grandi differenze tra Huawei P20 Lite e P10 Lite : rumors verso la presentazione : Mancano poco più di due settimane alla presentazione del tanto atteso Huawei P20 Lite, eppure i rumors di questi giorni consentono agli addetti ai lavori di prendere già in esame alcune indiscrezioni molto interessanti sulla sua scheda tecnica, l'aspetto che lo dovrebbe differenziare dagli altri modelli del produttore cinesi, oltre al primo raffronto a distanza con Huawei P10 Lite. Dopo aver affrontato in parte l'argomento qualche giorno fa ...

Possibile data ufficiale per Huawei P10 Lite TIM e aggiornamento Oreo : parla l’operatore : In queste settimane si è parlato moltissimo di uno smartphone come il cosiddetto Huawei P10 Lite. Nonostante tutti abbiano dato per scontato da sempre che il device potesse ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, fino a questo momento nessun canale ufficiale ci aveva dato riferimenti sul calendario in grado di fare chiarezza sulla vicenda, ma oggi 9 marzo finalmente possiamo fare luce quantomeno sui modelli brandizzati ...