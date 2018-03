Hostiles | Christian Bale è il Capitano Joseph Blocker La recensione

Hostiles-Ostili - il western con Christian Bale e Rosamund Pike con un messaggio contro il razzismo : “Lei non ha idea cosa faccia la guerra a un uomo”. 1892, New Mexico. Il leggendario Capitano Joseph Blocker (Christian Bale), implacabile sterminatore di pellerossa, sta per compiere la sua ultima missione prima di ritirarsi: scortare Falco Giallo (Wes Studi), un capo indiano anziano e malato terminale, dal forte dove è tenuto prigioniero alla riserva indiana situata nella sua terra d’origine, la Valle degli Orsi, dove gli è stato ...