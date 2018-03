Hockey prato | le convocate dell’Italia per il raduno di Eindhoven | 22 azzurre verso i

oasport

(Di giovedì 22 marzo 2018) Roberto Carca, CT della Nazionale Italiana difemminile, ha convocato 22 atlete in vista delche si svolgerà a(Paesi Bassi) dal 28 marzo al 1° aprile. Lesi alleneranno in mattinata e in serata disputeranno tre partite contro squadre di club locali. Questo collegiale è importante per preparare al meglio i Mondiali che si disputeranno quest’estate. Questo il commento del nostro allenatore: “Dobbiamo riprendere in mano gli schemi, abbiamo lavorato molto a livello fisico, a casa e a Roma, e in questi tre giorni cercheremo di fissare il contenuto tattico della nazionale. E’ una buona occasione anche per le nostre giovani, che saranno lo zoccolo duro (anche) della nazionale che verrà”. Queste invece le 22chiamate agli ordini. PORTIERI Martina Chirico, Clara Cusimano DIFENSORI Agnese Grossi, Sara Puglisi, Chiara Tiddi, Agata ...