Ho provato il Frecciarossa Genova-Venezia e ho sperato che i cinesi comprassero FS

(Di giovedì 22 marzo 2018) Ci sarà un motivo per cui gli italiani stanno al quarantottesimo posto nella classifica della felicità? Un’idea io ce l’ho e anche per verificarla ho voluto provare il nuovo: una delle ragioni, dicono, per essere ottimisti sul futuro., si sa, è lontana da tutto, specie da Milano: ci vogliono quasi due ore ad andare e altrettante a tornare, con l’Intercity. Così, per tacitare i pendolari, da sempre sul piede di guerra, il centrodestra ligure ha ottenuto da Trenitalia la Freccia 9796, che poi prosegue sino a, per una botta di vita. Io lavoro ancora più in là, a Trieste, e già arrivare asenza cambio a Milano è un bel colpo; per rendere la Freccia concorrenziale con l’Intercity, inoltre, per me il prezzo è minore, sinché dura. Insomma: alla 6 e 58 del 20 marzo mi sono presentato al binario, carico di bagagli e speranze. La mia carrozza, la ...