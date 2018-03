“Ho bisogno di soldi | mi vendo tutto” La star finita in rovina | l’annuncio sui social

caffeinamagazine

(Di giovedì 22 marzo 2018) Il divorzio, si sa, è un momento particolarmente delicato della vita di ogni persona che si trova ad affrontarlo, costretto a fare i conti con un amore finito, l’allontanamento da una persona che credevamo al nostro fianco per sempre, liti di ogni tipo per quanto riguarda i beni da dividere. E soprattutto un importante spesa sotto il profilo prettamente economico, come se non bastassero le già mille difficoltà del tutto. Se pensate che certi problemi, portafogli alla mano, riguardino soltanto i comuni mortali, sappiate però che anche i vip soffrono, e non poco, di fronte a certe uscite improvvise. Uno su tutti l’amatissimo Russel Crowe, indimenticabile protagonista de Il Gladiatore e sex symbol assoluto, almeno all’epoca, per le donne di tutto il mondo. Oggi, invecchiato e con qualche chilo in più, ladi Hollywood ha spiazzato tutti annunciando ...