Hamilton | ' Voglio battere il me stesso dell' anno scorso'

Lewis Hamilton : «Voglio vincere come Fangio» : Fullscreen01/02 - Hamilton nel backstage del servizio per GQ02/02 - Hamilton nel backstage del servizio per GQ Un pilota è anche un designer: su ogni pista traccia centinaia di traiettorie. «Io mi sento un po’ artista e un po’ artigiano: come sarto, disegno linee; come stilista, non posso creare da solo. come pilota, ho un team di 1.600 ingegneri. Io non sono il tipo che siede sulla macchina, la guida, poi esce, saluta e se ne va. Voglio ...