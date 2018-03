Hamilton | ' Non sono ancora al top della carriera'

Hamilton - non sono ancora a top carriera : ANSA , ROMA , 22 MAR 'Sarà un anno entusiasmante per la F1per il fatto di avere due piloti 4 volte campioni del mondo inlotta fra loro, e per me è una grande esperienza correre controSebastian, che fra quelli in attività è al top'. Complimenti esorrisi, così alla prima conferenza stampa della stagione ...

Hamilton avvisa Vettel : "Non sono ancora al mio top" : entusiasmante - 'Penso che possa essere un anno entusiasmante per gli appassionati di Formula 1 per il fatto di avere due piloti quattro volte campioni del mondo in lotta fra di loro - dice Lewis - e ...

F1 - Lewis Hamilton : “Il rinnovo del contratto non è la priorità ma sto bene dove sono” : Lewis Hamilton, a meno di una settimana del Mondiale 2018 di F1 a Melbourne (Australia), continua a portare avanti la propria trattativa con Mercedes per il suo rinnovo. Manca ancora l’ufficialità ma si è ormai in dirittura d’arrivo. “Abbiamo già iniziato a parlarne, ma non è la mia priorità in questo momento”, ha detto il campione del mondo in carica, come riporta Marca. “Io non rinnovo, quando gli altri lo ...

F1 Mercedes - Hamilton : «Contratto - al momento non è la mia priorità» : TORINO - A fine 2018 il contratto tra Lewis Hamilton e Mercedes scadrà ma il quattro volte campione del mondo afferma che l'accordo avverrà quando si sentirà a suo agio con le condizioni. Etichettato come imminente e 'dietro l'angolo' da Toto Wolff alla fine dello scorso anno, un nuovo accordo tra la ...

F1 - Hamilton : 'Rinnovo? Quando sarà tutto pronto - non quando dice la gente' : Sono giorno in cui l'argomento "rinnovo" sale sempre più a galla per Lewis Hamilton: il quattro volte campione del mondo , infatti, aveva più di una volta detto di essere 'molto rilassato' riguardo ai negoziati per rinnovare il suo contratto con Mercedes. Ma il tempo sembra essere sempre più tiranno e tanti sono i ...

Lewis Hamilton : “La Red Bull è la più veloce potenzialmente ma non ci batterà” : Lewis Hamilton appare decisamente sicuro di sé in vista dell’esordio stagionale del Mondiale di F1 2018 a Melbourne (Australia). Il 4 volte campione del mondo britannico, alfiere della Mercedes, è stato intervistato da Roberto Chinchero di it.motorsport.com ed ha dato fornito risposte decisamente interessanti. Guardando ai nomi dei possibili rivali, Lewis ha pochi dubbi: “Beh, i due nomi ovvi che possiamo prevedere come miei ...

Formula 1 - Hamilton : 'Non è una caso se la Mercedes è la numero 1. Rinnovo? Tutto ok' : ... finora abbiamo davvero spinto la tecnologia ai limiti negli ultimi anni, è per questo che siamo i leader, non è assolutamente una coincidenza se siamo campioni del mondo, non è un caso se siamo i ...

F1 - Hamilton Non ha dubbi 'Firmerò rinnovo con la Mercedes' : Il britannico, però, smorza sul nascere ogni dubbio in merito al suo futuro: 'Non abbiamo ancora fatto nulla di ufficiale ma continuiamo a parlare - assicura il quattro volte campione del mondo - C'è ...

F1 Mercedes - Bottas : «Hamilton Non è imbattibile» : ROMA - 'Hamilton? È battibile' . A dirlo è Valtteri Bottas, il compagno di squadra del campione del mondo inglese. L'obiettivo di Bottas, in questa stagione, sarà mettere sempre più pressione su Hamilton. Bottas è entrato in Mercedes nel gennaio 2017 dopo il ritiro di Nico Rosberg e al suo primo ...