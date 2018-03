H R McMaster | il consigliere per la sicurezza nazionale di Trump | sarà sostituito

Trump silura il consigliere alla sicurezza McMaster - in pole John Bolton : Trump silura il consigliere alla sicurezza McMaster, in pole John Bolton Si tratta dell’ex ambasciatore Usa all’Onu sotto l’amministrazione Bush, noto ‘falco’ su dossier come Iran e Corea del Nord Continua a leggere L'articolo Trump silura il consigliere alla sicurezza McMaster, in pole John Bolton proviene da NewsGo.

Media Usa : Trump silura consigliere sicurezza McMaster - in pole John Bolton : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di rimuovere H.R. McMaster dal posto di consigliere per la sicurezza nazionale e sta già attivamente discutendo dei potenziali sostituti. Lo ...

Usa - Wp : “Trump pronto a cacciare anche il consigliere per la sicurezza McMaster” : “Il Presidente degli Stati Uniti ha deciso di mandare via il consigliere per la sicurezza nazionale H.R. McMaster e sta discutendo dei suoi possibili successori”. A rivelarlo è il Washington Post, che cita cinque fonti a conoscenza dei piani di Donald Trump, secondo cui la Casa Bianca non ha ancora mandato via McMaster solo per evitare che il generale a tre stelle “sia umiliato e che al suo posto arrivi un successore ...

"Trump licenzia consigliere per la Sicurezza McMaster". Poi Casa Bianca smentisce il Washington Post : Da settimane si vociferava che anche McMaster fosse in bilico, ma la sua sostituzione sembra aver subito un'accelerazione dopo il licenziamento, tre giorni fa, del segretario di Stato Rex Tillerson. Secondo quanto scrive il giornale, se il presidente non ha ancora mandato via McMaster è solo perché vuole evitare che il generale a tre stelle "sia umiliato e che al suo Posto arrivi un successore forte"

Trump fa piazza pulita : licenzia anche il consigliere per la sicurezza nazionale McMaster : Lo scrivono il Washington Post e il Wall Street Journal, secondo cui la sua scelta è stata già comunicata al capo di gabinetto della Casa Bianca Kelly. La decisione arriva a pochi giorni dal cambio di vertice al Dipartimento di Stato e alla Cia