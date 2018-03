Guida autonoma - Anche la Toyota ferma i test

Anche Toyota ferma i test delle automobili a Guida autonoma : (Foto: wikipedia.org) Toyota ha deciso di interrompere i test di guida autonoma sulle strade americane, in seguito all’incidente mortale del 19 marzo in cui Elaine Herzberg, donna 49enne, è stata uccisa da un veicolo autonomo di Uber. Il Toyota Research Institute, costola della casa automobilistica giapponese, è da tempo in trattativa proprio con Uber per acquistarne il software per le self driving car. Avere fermato i test assomiglia molto a un ...

Guida autonoma - dopo Uber anche Toyota blocca i test sulle auto - : dopo l'incidente mortale avvenuto in Arizona, la casa giapponese ha ritirato le proprie prove su strada per evitare influenze emotive sui collaudatori

L’auto a Guida autonoma ha ucciso una donna. Ma non sparate sul robot : di Carblogger / @carblogger_it Un’auto robot ha investito e ucciso una donna in Arizona. Al volante c’era un software, mentre il tecnico umano a bordo non ha evidentemente fatto in tempo a intervenire per evitare l’impatto. Per il “selfdriving” non è il primo incidente, è il più grave. Parlando con Bloomberg nello stesso giorno, un ex ingegnere che ha sviluppato sistemi di guida autonoma si è lasciato ...

Uber : auto a Guida autonoma investe una donna in Arizona : E’ da diversi anni che le auto a guida autonoma sono al centro di notizie e aggiornamenti importanti, e sono sempre di più le aziende che hanno deciso di investire in questo settore, effettuando test su strada per mettere alla prova questa tecnologia con l’obiettivo di portare sul mercato le prime auto in grado di muoversi autonomamente. Questo traguardo ambizioso che promette di rivoluzionare la vita dei guidatori sembra essere ...

Guida autonoma? Serve ancora tempo. Per progressi scientifici e leggi ad hoc : La sbronza da Guida autonoma ha fatto la sua prima vittima, e giù a interrogarsi su cosa non ha funzionato. Nessuna certezza a riguardo ma solo ipotesi. Come quelle che tecnici e cattedratici di parecchie università stanno avanzando, tra cui quella che sensori e telecamere della vettura non abbiano funzionato a dovere, ignorando la presenza della malcapitata Elaine Helzberg, nella notte maledetta di Tempe. Altra possibilità, che potremmo ...

Guida autonoma : l'incidente mortale di Uber e l'autorizzazione in Italia : Nel campo dei motori, la Guida autonoma è uno degli obiettivi che le case automobilistiche si sono prefissati da tempo; pian piano, infatti, sono stati inseriti dei dispositivi che permettessero all'uomo di retrocedere e di lasciare sempre più libertà d'azione alla macchina, la quale appunto agisce sulla base delle impostazioni di fabbrica. Ne è un esempio la frenata automatica di emergenza, introdotta in alcuni dei modelli di automobili più ...

Uber interrompe i test di Guida autonoma dopo aver investito una donna Video : Una donna di quarantanove anni è stata investita da un'#automobile ed uccisa mentre attraversava la strada a Tempe, in Arizona. Quest'automobile era una #Uber con la #guida automatica. Questo tipo di automobili sono state spesso coinvolte in molteplici incidenti di questo tipo [Video]. Il capo di Uber, Dara Khosrowshahi, si è mostrato davvero dispiaciuto per la terribile morte della donna. La polizia ha dichiarato che l'incidente mortale è ...

Uber - Incidente mortale : sospesi i test di Guida autonoma : Uber ha sospeso tutti i collaudi dei propri sistemi di guida autonoma a seguito di un Incidente mortale: a Tempe, in Arizona, un prototipo avrebbe investito una donna che stava attraversando a piedi, spingendo la sua bicicletta. Secondo le prime ricostruzioni né i sistemi elettronici né il tecnico a bordo (obbligatorio per i test di Uber, mentre le Chrysler Pacifica della Waymo non hanno questo vincolo) sarebbero riusciti a evitare ...

Donna uccisa da auto a Guida autonoma - Uber sospende tutti i test | : L’incidente è avvenuto fuori dalle strisce pedonali. A bordo anche un guidatore umano di riserva. Ferme le sperimentazioni a San Francisco, Pittsburgh e Toronto. Il cordoglio del Ceo dell’azienda

Donna uccisa da auto a Guida autonoma : Uber sospende i test | Video | Perché è così difficile programmarle? : Ferme le sperimentazioni in tutte le città, San Francisco, Pittsburgh, Phoenix e Toronto dopo che una delle vetture ha colpito una passante a Tempe, Arizona

Auto Uber investe e uccide donna/ Usa - stop ai test Guida autonoma : futuro della sperimentazione a rischio? : Uber, sospesa la guida Autonoma per un incidente mortale. donna uccisa dalla macchina che va da sola e non la vede. Il tutto è avvenuto in Arizona, a bordo c'era un tester.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 22:05:00 GMT)

Donna travolta e uccisa da un’auto a Guida autonoma Uber sospende i test - Video : Ferme le sperimentazioni in tutte le città, San Francisco, Pittsburgh, Phoenix e Toronto dopo che una delle vetture ha colpito una passante a Tempe, Arizona