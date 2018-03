Guerra commerciale? Germania (e Italia) ne uscirebbero a pezzi : Una “trade war” farebbe male a tutti, ma sarebbe particolarmente devastante per i Paesi che vivono di export: non solo la Cina, ma anche la Germania. E con lei l’Italia, che ha in Berlino il primo partner commerciale e che ha costruito con l’industria tedesca una solida catena internazionale del valore...

Guerra commerciale più vicina? Una seria minaccia per i mercati : ... è rappresentato senza dubbio dall'appuntamento con la Fed che annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse e fornirà probabilmente indicazioni sulle future mosse in materia di politica ...

Dazi - il G20 lavora a soluzioni per evitare una Guerra commerciale : Teleborsa, - Come ampiamente atteso, è stato il commercio internazionale il tema clou del meeting del G20 conclusosi ieri, 20 marzo, in Argentina, anche se i Ministri delle Finanze, i banchieri ...

Dazi - il G20 lavora a soluzioni per evitare una Guerra commerciale : Come ampiamente atteso, è stato il commercio internazionale il tema clou del meeting del G20 conclusosi ieri, 20 marzo, in Argentina, anche se i Ministri delle Finanze, i banchieri centrali e i leader ...

G20 - Mnuchin : no paura Guerra commerciale : 0.14 Le guerre commerciali "non sono il nostro obiettivo, ma non ne abbiamo paura". Lo ha detto il segretario americano al Tesoro Steven Mnuchin in una conferenza stampa a termine del G20. "Dobbiamo essere preparati a intervenire nell'interesse degli Usa per difendere un libero commercio che sia giusto e reciproco", ha sottolineato.

Cina a Usa - no a Guerra commerciale : ANSA, - PECHINO, 20 MAR - La Cina "non vuole vedere" guerre commerciali con gli Usa e non ci sarebbe alcun vincitore qualora ce ne fosse una. Lo ha detto il premier Li Keqiang, nella conferenza stampa ...

Li Keqiang : 'nessun vincitore in Guerra commerciale tra Cina e Usa' : Li Keqiang ha dichiarato che Cina e Usa presentano forti complementarità, e che per questo la stabilità nelle relazioni è un fattore positivo per entrambi i Paesi e per il mondo intero. Il premier ha ...

Cina a Usa - non vogliamo Guerra commerciale : La Cina 'non vuole vedere' guerre commerciali con gli Usa e non ci sarebbe alcun vincitore qualora ce ne fosse una. Lo ha detto il premier Li Keqia...

Dazi - Cina a Usa : non vogliamo Guerra commerciale : La Cina "non vuole vedere" guerre commerciali con gli Usa e non ci sarebbe alcun vincitore qualora ce ne fosse una. Lo ha detto il premier Li Keqiang, riferendosi all'introduzione da parte di ...

Edwards - SocGen - : con Guerra commerciale 'finale di partita più vicino' : La tesi pessimista sull'economia di Edwards si scontra con una serie di fondamentali e prospettive economiche per il 2018 e l'anno prossimo nel complesso positivi. Lo strategist globale della banca ...

Guerra commerciale - Trump si inimica anche il Canada. Falsità su deficit : Riguardo al Nafta, il ministro dell'Economia del Messico ha detto che bisogna anche essere pronti all'eventualità che si firmi un'intesa senza gli Usa. Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha ...

Guerra commerciale si infiamma - gli 11 titoli da evitare : Michael Hewson di CMC Markets si chiede se Kudlow e Trump andranno d'accordo e troveranno una linea politica comune in ambito commerciale. I timori che l'amministrazione Usa sia intenzionata a ...