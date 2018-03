Grillo | “In un mondo in cui mancherà il lavoro l’unica soluzione è il reddito universale”

fanpage

: In questi giorni si parla tanto di Reddito di Cittadinanza. Sento dire tante cose. Ma il punto è comprendere appien… - beppe_grillo : In questi giorni si parla tanto di Reddito di Cittadinanza. Sento dire tante cose. Ma il punto è comprendere appien… - beppe_grillo : di Beppe Grillo - Ho un'idea e questa idea è condivisa da tanti. Quella di un mondo uguale per tutti, dove al centr… - beppe_grillo : La natura agisce in modo diverso, non esiste il rifiuto, ogni cosa serve a qualcos'altro. Ogni cosa è un dono, una… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Beppe, in un post sul suo blog, parla di un nuovoverso cui ci dirigiamo in cuiil. E l'unico modo per porre rimedio alla mancanza delè cambiare la direzione e "l'unica rotta tracciata è quella di ununiversale".