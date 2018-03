gamerbrain

: Gravel si espande con il DLC ICE and Fire - oOShinobi777Oo : Gravel si espande con il DLC ICE and Fire -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Milestone, la più grande realtà italiana impegnata nello sviluppo di videogiochi sul mondo racing, è lieta di annunciare l’uscita del nuovo DLC Ice and, l’ultima corsa estrema targatache sarà disponibile a partire dal 28 Marzo 2018 e svelare tutti i contenuti del piano digitale. Nuovo DLC perChannel approda tra i ghiacci della gelida e suggestiva Islanda, dove ha organizzato un nuovo episodio di Off-road Masters, A race of Ice and, e nuovi eventi carriera che porteranno il videogiocatore a sfidare i propri limiti. Una nuova mappa Cross Country e ben 10 nuove piste check point in cui competere, ambientate in tre scenari davvero mozzafiato. Dalla fredda spiaggia, passando per le pendici di un vulcano attivo, si avrà la possibilità di spingersi fino alle cime più impervie, tra la neve e il ...