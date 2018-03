Grasso - dialogo su Presidenze : ANSA, - ROMA, 22 MAR - Leu "non terrà posizioni aventiniane" rispetto alla trattativa per l'elezione dei presidenti delle Camere. Lo ha detto Pietro Grasso in una conferenza stampa alla Camera ...

Grasso (LeU) : non siamo propensi a dialogo con destra : Roma – Grasso: LeU non disposta a dialogare con destra Roma – Queste le dichiarazioni del leader LeU, Pietro Grasso, alla prima conferenza dopo il... L'articolo Grasso (LeU): non siamo propensi a dialogo con destra su Roma Daily News.

Grasso - dialogo Pd? Se segnali concreti : ANSA, - ROMA, 9 FEB - "La posizione è chiara, forte e semplice: se si danno segnali concreti, non a parole". Lo ha detto il presidente del Senato e leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, ...

LeU : mandato a Grasso per dialogo Lazio : ... spiega Paolo Cento, una "proposta politica chiara" con punti di programma su ambiente, sanità, trasporti e che definisce il perimetro delle alleanze: "Nessun esponente della vecchia politica", ...

Lazio - Grasso : 'Ho ricevuto mandato per dialogo con Zingaretti' : L'assemblea di Liberi e Uguali del Lazio ha conferito un mandato a Pietro Grasso per verificare le condizioni di un sostegno a Nicola Zingaretti alle elezioni Regionali. "Ho ricevuto un mandato ...

LeU : mandato a Grasso per dialogo Lazio : 21.36 L'assemblea di LeU Lazio ha dato mandato a Grasso per aprire un confronto con Zingaretti in vista delle regionali. "Ho ricevuto un mandato preciso su temi precisi, se Zingaretti accetterà questi temi saranno i temi di Liberi e Uguali" ha spiegato Grasso. Il presidente del Senato porterà a Zingaretti, spiega Paolo Cento, una "proposta politica chiara" con punti di programma su ambiente, sanità, trasporti e che definisce il perimetro ...

Lazio - Leu valuta mandato a Grasso per dialogo con Zingaretti : Roma, 12 gen. (askanews) L'assemblea di Liberi e uguali del Lazio sta valutando la proposta di conferire un mandato a Pietro Grasso per verificare le condizioni di un sostegno a Nicola Zingaretti. Lo ...