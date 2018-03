Governo | Juncker | si troverà soluzione | non è ancora crisi

MONSIEUR JUNCKER/ Un Governo 'non operativo' sarebbe il male minore : L'Italia può affrontare il voto senza troppe tensioni sui mercati. Tuttavia c'è il rischio che un governo comprometta quanto fatto finora da Draghi.

MONSIEUR JUNCKER/ Un Governo "non operativo" sarebbe il male minore : L'Italia può affrontare il voto senza troppe tensioni sui mercati. Tuttavia c'è il rischio che un governo comprometta quanto fatto finora da Draghi. UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 06:03:00 GMT)FINANZA/ Dagli Usa al Giappone un nuovo aiutino alla ripresa italiana, di U. BertoneFINANZA E POLITICA/ Italia-Germania, lo scambio che può aiutarci nel dopo-Draghi, int. a F. Forte

Governo - la profezia catastrofista di Juncker. Dalla Brexit al Referendum - tutte le sue previsioni. Regolarmente sbagliate : Tifava Sì al Referendum costituzionale italiano, si era affidato al pragmatismo inglese alla vigilia del voto sulla Brexit, confidava sul fatto che gli olandesi, storici commercianti, votassero a favore degli accordi commerciali con l’Ucraina. E invece si è verificato esattamente l’opposto. Ogni volta, in ogni Stato, dal Sud al Nord Europa. Non c’è solo lo scenario ipotizzato per il post 4 marzo nel curriculum delle previsioni ...

Juncker : verso Governo non operativo : Il presidente della Commissione Ue: «Dobbiamo prepararci allo scenario peggiore». La replica di Gentiloni: «Il voto non è un salto nel buio». La Borsa di Milano -0,84%, spread a 142 punti

Juncker : "In Italia rischio Governo non operativo". Poi si corregge : Roma, 22 feb. , AdnKronos, - Prima lancia l'allarme poi aggiusta il tiro. "Dobbiamo prepararci allo scenario peggiore, quello di un governo non operativo in Italia", aveva detto il presidente della ...

"Giusto non pagare per i morosi Saneremo la follia delle bollette" E Juncker? "Teme la Lega al Governo" : CAOS BOLLETTE - Il leader della Lega Matteo Salvini ad Affaritaliani.it: "E' una follia. Spalmare il debito di alcuni sugli italiani che pagano è una follia che cercheremo di fermare in ogni modo possibile" Segui su affaritaliani.it

Allarme Juncker sull'Italia : "Prepariamoci a un Governo non operativo". Poi si corregge : Il presidente della Commissione europea fa marcia indietro e in un comunicato esprime piena fiducia nel nuovo governo di Roma: "Qualunque sarà l'esito elettorale, assicurerà all'Italia centralità in Ue"

«In Italia ci sarà Governo non operativo» Juncker spaventa le Borse - poi frena video : Il presidente della Commissione Europea: «È lo scenario peggiore. Possibile forte reazione mercati. Sono preoccupato per l’esito del voto». Gentiloni: «Lo tranquillizzerò, tutti i governi sono operativi». Bonino: «Dice quello che dicono tutti. Ma se convinciamo gli astenuti il 5 marzo può esserci una sorpresa...». Sale lo spread

Juncker - piena fiducia in nuovo Governo : ANSA, - BRUXELLES, 22 FEB - "Le elezioni sono un'occasione di democrazia. E questo si applica anche all'Italia - un Paese a cui mi sento molto vicino. Il 4 marzo gli italiani si recheranno alle urne ...

«In Italia ci sarà Governo non operativo» Juncker spaventa le Borse - poi frena : Il presidente della Commissione Europea: «È lo scenario peggiore. Possibile forte reazione mercati. Sono preoccupato per l’esito del voto». Gentiloni: «Lo tranquillizzerò, tutti i governi sono operativi». Bonino: «Dice quello che dicono tutti. Ma se convinciamo gli astenuti il 5 marzo può esserci una sorpresa...». Sale lo spread

Juncker : fiducia in nuovo Governo Italia : 18.48 Dopo le preoccupazioni espresse da Juncker per l'esito incerto delle elezioni in Italia, il presidente della Commissione Ue corregge il tiro. "Le elezioni sono un'occasione di democrazia, e questo si applica anche all' Italia, Paese a cui mi sento molto vicino-scrive in un comunicato- Il 4 marzo gli Italiani esprimeranno il loro voto. Qualunque sarà l'esito elettorale, sono fiducioso che avremo un Governo che assicurerà all'Italia di ...

Elezioni 2018/ Allarme Juncker su voto Italia : “Governo non operativo”. Salvini - “l’Europa ci odia” : Elezioni 2018, diario di campagna elettorale: Jucnker, "governo Italia non sarà operativo". Gentiloni, "non è un salto nel buio". Errore grammaticale per Francesca Barra su manifesti Pd.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:25:00 GMT)

Juncker spaventa Piazza Affari. I timori del presidente della Commissione europea sul 'Governo non operativo' dopo il 4 marzo manda la Borsa ... : La politica dei moniti e dei diktat di Bruxelles è morta e sepolta" afferma l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Fabio Massimo Castaldo. Secondo Emma Bonino, invece, "Juncker dice quello che ...

Elezioni - effetto Juncker sullo spread : prepariamoci a un Governo non operativo in Italia : effetto Juncker su spread e mercato azionario. Lo spread si allarga in vista delle Elezioni del 4 marzo, in Italia, sulle quali il presidente della Commissione Ue, J ean-Claude Juncker preoccupato ha ...