GOVERNO DI MAIO-SALVINI-BERLUSCONI Accordo sulle Camere | rebus nomine | salta assemblea

Pronti al GOVERNO Di Maio-Berlusconi. Ora ai 5stelle tutto è perdonato : Domani, finalmente, si insedieranno i nuovi e vecchi parlamentari. Venerdì 23 marzo, infatti, si aprirà ufficialmente la nuova legislatura e si eleggeranno i nuovi presidenti di Camera e Senato. Rispetto a cinque anni fa, il Movimento 5stelle oggi è un partito “responsabile”: dialoga con tutti i partiti per avere l’accordo su presidenze e governo . Insomma, fa parte integrante del sistema. Venerdì, in accordo con Berlusconi, Salvini e Meloni, ...

Di Maio e Salvini : accordo sulle Camere vista GOVERNO Video : Con l’ accordo sulle presidenze delle Camere ormai raggiunto, Luigi Di Maio [ Video ] e #Matteo Salvini hanno fatto un passo in avanti verso il matrimonio tanto atteso. Neutralizzati gli oppositori interni attraverso la concessione della seconda e della terza carica dello Stato Senato a Forza Italia e Montecitorio a Roberto Fico, i due ex nemici sono ora pronti a gettarsi a capofitto nella loro sfida più ambiziosa: dare vita a un nuovo # Governo ...

Silvio Berlusconi - c'è l'accordo con Salvini : apre a un ' GOVERNO di programma' con Luigi Di Maio : Ossia un accordo basato su alcuni punti fondamentali in tema di economia, lavoro, sicurezza, immigrazione. Se poi i grillini dovessero dire di no, il ragionamento del Cav è che a quel punto si ...

GOVERNO - Bossi : “Salvini e Di Maio sono uguali - hanno le mani bucate. Legislatura? Non arriva ai cinque anni” : “Salvini e Di Maio non hanno capito che i soldi prima si fanno e poi si pos sono spendere. Ma Salvini ha guardato alla categoria più numerosa, i pensionati, e facendo la battaglia contro la legge Fornero a favore dei pensionati ha beccato un sacco di voti”. Lo ha detto Umberto Bossi , incontrando i giornalisti a palazzo Madama. “Non credo che la legislatura durerà cinque anni. Finisce prima. Faranno un Governo del ...

GOVERNO : ex M5S Campanella - accordo Di Maio con il centrodestra mi fa paura : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Il ventilato accordo 'programmatico' tra il M5S e il centrodestra "mi fa paura , mi farebbe persino rimpiangere un Governo Renzi, ed è quanto dire...". Lo ha detto all'Adnkronos Francesco Campanella , ex senatore del M5S, poi passato con LeU, parlando dell' accordo che se

GOVERNO : ex M5S Campanella - accordo Di Maio con il centrodestra mi fa paura : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) – Il ventilato accordo ‘programmatico’ tra il M5S e il centrodestra “mi fa paura , mi farebbe persino rimpiangere un Governo Renzi, ed è quanto dire…”. Lo ha detto all’Adnkronos Francesco Campanella , ex senatore del M5S, poi passato con LeU, parlando dell’ accordo che sembra stia per concludersi tra i rappresentanti del centrodestra e i grillini. “E’ un ...

Rebus GOVERNO : Berlusconi apre al M5S ma Di Maio corteggia il PD : Si tratterebbe di un accordo basato su alcuni punti fondamentali in tema di economia, lavoro, sicurezza, immigrazione. Se poi saranno i grillini a dire no è il ragionamento del leader forzista allora ...

Di Maio : “Per il M5S è finita l’era dell’opposizione - inizia quella del GOVERNO” : Di Maio in un post sul blog ribadisce che il risultato del 4 marzo deve essere rispettato, ma assicura: "Massimo dialogo con tutti per scegliere i profili migliori sia per le Presidenze delle Camere che per le altre figure dell’ufficio di Presidenza".Continua a leggere