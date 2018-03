Governo | che cosa vuole la mafia Lo spiega un giudice calabrese ' Inutile la retorica dei

G8 - poliziotti torturatori coperti dai capi. Zucca : «È il Governo che deve spiegare». Il Csm : «Avviati accertamenti sul pm» : Bufera di polemiche sulla dichiarazione del magistrato che ha condotto l’inchiesta e i processi sul massacro compiuto dagli agenti nella scuola-rifugio dei noglobal|

Governo 5s/Lega : un destino più che un negoziato : Ma davvero è una sorpresa un possibile Governo Lega/5s? Davvero è tutto affidato alle acrobazie diplomatiche di Salvini e Di Maio? Oppure quest'approdo era già scritto nella dinamica della campagna elettorale? Era già un destino?Forse qualche risposta la dobbiamo cercare proprio nel caso Facebook/Cambridge Analytica esploso in queste ore su tutti i giornali del mondo. Nelle pieghe di quell'indagine, condotta ...

Perché Berlusconi ha aperto al M5s per un 'Governo di programma' : Per Repubblica è la "svolta di Berlusconi". Tra l'ex premier e Salvini ci sarebbe un'intesa per un esecutivo di programma insieme alla Lega, coinvolgendo anche il Movimento 5 stelle a cui verrebbe concessa la Camera, con Roberto Fico presidente di Montecitorio, mentre al Senato dovrebbe salire un uomo di Forza Italia con una terna di nomi in ballo. Questo per arrivare ad un possibile "patto di governo". ...

M5s - Davide Casaleggio : “Voto su alleanze di Governo? Chiedete a Di Maio”. E su Cambridge Analytica : “Caso che sto studiando” : “Se ci sarà un voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau sulle alleanze di governo? Sono temi che dovete discutere con Luigi Di Maio“. Così Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Rousseau, lasciando la Camera dei deputati, dopo una giornata di incontri preliminari tra il M5s e le altre forze politiche, prima della seduta di venerdì delle Camere, per eleggere i presidenti di Camera e Senato. Sul caso Cambridge ...

Governo MoVimento 5 Stelle-Lega : perché Sì - Perché No : Siamo dunque arrivati alla settimana del “via”. Entro venerdì, infatti, la nuova Legislatura sarà a tutti gli effetti cominciata: nei prossimi giorni sono convocati tutti i gruppi parlamentari, che dovranno riunirsi in seduta comune per lanciare ufficialmente il nuovo quinquennio alle Camere. Se questo, poi, sarà effettivamente un Parlamento in grado di durare un lustro, ancora non è dato sapere. Moltissimo, com’è ovvio, dipenderà dalla ...

Pd - Rosato 'Utile un referendum tra gli iscritti sul futuro Governo'. Orfini 'Non serve'. Richetti 'Sì a esecutivo di scopo' : Per Richetti il 'renzismo' non è finito: 'Quella spinta a cambiare la politica e il Paese non è per nulla terminata. Il lavoro che ha davanti il Pd è enorme e Renzi può avere un ruolo. Ma è bene che ...

Pd - l’apertura dell’ex capogruppo Rosato : ‘Utile un referendum tra gli iscritti - anche sull’ipotesi di un Governo con M5s’ : Tra mille distinguo e altrettante correnti interne, nel Pd c’è un tema che inizia a diventare così trasversale da poter rappresentare un punto di ripartenza: il referendum tra gli iscritti sulla possibilità di allearsi per fare un governo. Dopo Emiliano, Chiamparino e Cuperlo, l’ultimo a esprimersi in tal senso è stato il deputato Ettore Rosato, capogruppo uscente dei dem alla Camera, padre del Rosatellum, nonché da sempre ...

Pd - Rosato : 'Referendum iscritti? Utile - anche su Governo' : E' ancora dibattito all'interno del Pd tra 'aventiniani' e Dem più aperti a un dialogo con le altre forze in vista della formazione del governo. Dopo l'apertura di ieri dell'ex segretario Walter ...

Pd - Rosato 'Referendum iscritti Utile anche sul Governo'. Richetti 'Sì a esecutivo di scopo' : Per Richetti il 'renzismo' non è finito: 'Quella spinta a cambiare la politica e il Paese non è per nulla terminata. Il lavoro che ha davanti il Pd è enorme e Renzi può avere un ruolo. Ma è bene che ...

Putin rieletto in Russia : il Governo inglese contro Arsenal e Chelsea? False le voci sull'Italia ripescata al Mondiale : Intanto lo scontro con l'Inghilterra per l'avvelenamento dell'ex agente dell'intelligence russa Serghei Skripal rischia di avere ripercussioni anche nel mondo del calcio. Subito smentite le voci sull'...

Salvini accelera - colloquio con Di Maio su presidenze e apertura : 'Governo coi 5 stelle? Perche no?' : Smentendo, così, il compagno di partito Maroni che riteneva improbabile l'ipotesi. Giornata frenetica di trattative tra i leader delle relative Forze politiche, per evitare lo stallo nella scelta ...

Quello che la Lega non dice : il "Governo di scopo" governa : Il governo significa potere e la prima regola della politica è che nessuno rinuncia volontariamente al potere una volta che lo ha tra le mani. Tutto questo senza considerare che i parlamentari, nuovi ...

Governo : Anzaldi - no appoggio Pd a Governo M5s - anche se mascherato istituzionale : Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “Se qualcuno pensasse di mascherare dietro un presunto esecutivo istituzionale l’appoggio del Pd a un governo M5s commetterebbe un inaccettabile tradimento degli elettori. All’opposizione, ma anche…? No grazie”. Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi. L'articolo governo: Anzaldi, no appoggio Pd a governo M5s, anche se mascherato istituzionale ...

Meloni : “Sì al Governo Salvini - ma la Lega non può avere anche la Presidenza del Senato” : Mentre si discute sui numeri per la formazione del nuovo Governo, arriva il via libera "condizionato" di Giorgia Meloni a un esecutivo a guida Salvini.Continua a leggere