Google Home e Home Mini finalmente in Italia | in vendita a partire da 59 euro

Google Maps : in test nuove scorciatoie personalizzabili sulla home - arriveranno anche da noi? : Iniziano a comparire in giro per il mondo i primi segni riguardanti una nuova ed utile funzione di Google Maps , quella relativa alle nuove scorciatoie . Non si tratta di una novità assoluta, visto che tale strumento è stato citato in ...

Google Chrome Beta per Android si aggiorna con la nuova home : Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di Chrome Beta per Android: si tratta della versione 66.0.3359.30. Scopriamo cosa cambia L'articolo Google Chrome Beta per Android si aggiorna con la nuova home proviene da TuttoAndroid.

Google Home in italiano : presto sarà venduto pure in Italia? : Google Home adesso ha la possibilità di selezionare la lingua in Italia: questo significa che presto sarà venduto anche in Italia? I dettagli.Abbiamo i primi feedback positivi che Google sta implementando la lingua italiano per il suo Smart Speaker Google Home, in poche parole l’assistente virtuale che potete utilizzare nella vostra casa.Attualmente, le uniche lingue supportate da Google Home sono quelle parlate nei paesi in cui lo speaker ...

Google Home ora parla italiano : (Foto: Google) Dopo mesi di attesa, sembra finalmente che l’altoparlante intelligente Google Home sia pronto per sbarcare in Italia. Google non ha ancora dato l’annuncio ufficiale sull’arrivo del suo gadget nei nostri confini, ma, come riporta Smartworld, sui modelli acquistati regolarmente all’estero è finalmente stata aggiunta la possiblità di parlare loro in italiano, fatto che prelude sicuramente a un annuncio da ...

Google Home e Home Mini da oggi supportano la lingua italiana : Sapevamo che l'attesa sarebbe stata breve, ma non così breve: Google Home e Google Home Mini supportano da oggi la lingua italiana, anche se non sono ancora acquistabili nel nostro Paese. L'articolo Google Home e Home Mini da oggi supportano la lingua italiana proviene da TuttoAndroid.

Google Home Italia : Da Oggi Parla La Nostra Lingua : Google Home da Oggi Parla in Italiano. Da Oggi è possibile usare Google Home e Google Home Mini in Italiano. Ecco come attivare la Lingua Italiana su Google Home Google Home Italia Google non smette mai di sorprenderci. Poche ore fa, senza nessun annuncio e completamente a sorpresa, Google ha attivato il supporto alla Lingua Italiana […]

Google testa un nuovo design per la home page di Google Chrome : Google sta pensando di rinnovare ancora la home page di Google Chrome e così sta testando nuovi elementi grafici all'interno del canale Dev, a partire dalla versione 66.0.3359.30. L'articolo Google testa un nuovo design per la home page di Google Chrome proviene da TuttoAndroid.

Google Home si prepara ad implementare le Routine - che sostituiranno My Day : Il team di Google ha pubblicato sul sito dedicato al supporto dei propri servizi una nuova pagina per le Routine su Google Home. Ecco come funzioneranno L'articolo Google Home si prepara ad implementare le Routine, che sostituiranno My Day proviene da TuttoAndroid.

Google Home si prepara ad implementare le Routine : Il team di Google ha pubblicato sul sito dedicato al supporto dei propri servizi una nuova pagina per le Routine su Google Home. Ecco come funzioneranno L'articolo Google Home si prepara ad implementare le Routine proviene da TuttoAndroid.

Questo Android stampato in 3D è il supporto perfetto per Google Home Mini : L'accessorio che vi mostriamo oggi è piuttosto particolare, si tratta di un Android stampato in 3D ed è praticamente il supporto perfetto per il Google Home Mini. Il piccolo speaker smart di Google potrebbe presto sbarcare ufficialmente in Italia. Se stavate già pensando di acquistarne uno, scoprite come trasformarlo in un vero Android. L'articolo Questo Android stampato in 3D è il supporto perfetto per Google Home Mini è stato pubblicato per ...

Google Home si prepara allo sbarco in Italia : Google cerca tester fra le guide locali : Oramai non ci dovrebbero essere più dubbi sull'arrivo di Google Home in Italia nei prossimi mesi perché oggi ci sono indizi ancora più solidi sul fatto che ciò avvenga, che si vanno a sommare a quelli degli ultimi giorni. L'articolo Google Home si prepara allo sbarco in Italia: Google cerca tester fra le guide locali è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Home adesso mostra come risultati molteplici video di YouTube tramite Chromecast : Continuano ad arricchirsi le possibilità di interazione e le risposte che Google Home è in grado di fornire, l'ultima in ordine di tempo riguarda la capacità dell'assistente di Google di mostrare risultati sotto forma di molteplici video di YouTube tramite Google Chromecast, direttamente sulla TV dell'utente. L'articolo Google Home adesso mostra come risultati molteplici video di YouTube tramite Chromecast è stato pubblicato per la prima volta ...

L’app Google Home si aggiorna con alcune piccole novità grafiche : Il team di Google Home ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento attraverso il quale vengono implementate diverse modifiche. Ecco quali L'articolo L’app Google Home si aggiorna con alcune piccole novità grafiche è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Tempi vendita Google Home in Italia : ci sono delle possibili novità : Potrebbe quasi essere arrivato il momento di Google Home in Italia: Big G ha grandi progetti per il suo smart speaker, e non ci meraviglieremmo affatto se nel corso del 2018, come suggeriscono le ultime indiscrezioni, lo vedessimo disponibile anche per il nostro territorio, dove ricordiamo già essere arrivato Google Assistant, ormai già da alcuni mesi (era novembre quando ebbe inizio il roll-out, per poi dipanarsi a ridosso di tutti gli account ...