Google Assistant e Pay vi permetteranno di inviare soldi a parenti e amici

Google Assistant aggiunge le scorciatoie in italiano - ma sono un po’ nascoste : Google Assistant è sempre più potente: sono arrivate anche in Italia le scorciatoie, per far svolgere alcuni specifici compiti preimpostati alla pronuncia di determinate parole o frasi. Ecco come funzionano e come utilizzarle. L'articolo Google Assistant aggiunge le scorciatoie in italiano, ma sono un po’ nascoste proviene da TuttoAndroid.

Anche in Italia la svolta per Google Assistant : elenco app compatibili e come sfruttarle : Stiamo vivendo un periodo davvero ricco di novità per tutti coloro che sono sempre attenti alle innovazioni di Google Assistant. Il colosso di Mountain View, dopo aver esteso il proprio raggio d'azione a tablet e smartphone con versioni di Android più datate, come del resto vi abbiamo riportato quasi in tempo reale sulle nostre pagine, nelle ultime ore ha assicurato un altro importante plus al pubblico Italiano, visto che possiamo parlare di ...

Prima “Routine” in italiano per Google Assistant - che ora fornisce le ultime notizie e non solo : Google Assistant può ora contare su diverse altre funzionalità in lingua italiana, da una sorta di Prima "Routine" alla lettura delle notizie e alla riproduzione di suoni rilassanti. Ecco cosa è in grado di fare l'assistente virtuale. L'articolo Prima “Routine” in italiano per Google Assistant, che ora fornisce le ultime notizie e non solo proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant supporta app e servizi di terze parti in italiano : Alcuni utenti nella giornata di ieri hanno notato la possibilità di utilizzare Google Assistant in italiano per interagire con app e servizi di terze parti. Non è una novità in senso assoluto, ma rappresenta una gradita aggiunta per quanto riguarda quelli localizzati in lingua italiana. L'articolo Google Assistant supporta app e servizi di terze parti in italiano proviene da TuttoAndroid.

Google Lens in Assistant ora permette la selezione del testo : Google Lens, uno dei servizi più interessanti lanciati da Big G negli ultimi anni, permette finalmente la selezione del testo anche in Assistant. Negli scorsi mesi Lens è stato rilasciato sia per l'app Foto che per Google Assistant, tuttavia si evidenziava una certa mancanza di uniformità. Adesso Google ha deciso di rimediare. L'articolo Google Lens in Assistant ora permette la selezione del testo proviene da TuttoAndroid.

Inizia il roll out delle routine di Google Assistant - che sostituiscono “La mia giornata” : Inizia oggi il roll out delle routine in Google Assistant, che prendono il posto della funzione "La mia giornata" e permetto di eseguire una sequenza di operazioni. Google sta inoltre testando la possibilità di rimuovere la scheda "Your Stuff" non ancora disponibile in Italia. L'articolo Inizia il roll out delle routine di Google Assistant, che sostituiscono “La mia giornata” proviene da TuttoAndroid.

Al completo Google Assistant in Italia : anche su smartphone Lollipop e tablet MarshMallow : Una storia a lieto fine quella legata al rilascio di Google Assistant in Italia, che ha finalmente raggiunto gli smartphone equipaggiati con Android Lollipop 5.0 e 5.1 ed i tablet con MarshMallow 6.0. Era il mese di novembre quando la distribuzione ebbe inizio, anche se a singhiozzo, e con criteri che francamente ancora ci sfuggono. Finalmente però il processo di capillarizzazione pare sia giunto al termine, coinvolgendo tutti gli attori ...

Google Assistant sbarca sui tablet con Lollipop e aggiorna la scorciatoia : Negli ultimi giorni Google ha aggiornato Google Assistant, permettendo di installarne la scorciatoia sia sugli smartphone dotati di Android 5.0 Lollipop sia sui tablet, andando a raggiungere una platea di utenti molto vasta. L'articolo Google Assistant sbarca sui tablet con Lollipop e aggiorna la scorciatoia proviene da TuttoAndroid.

Sorpresa Google Assistant su Samsung Galaxy S8 : arrivato Google Lens - l’utilità : Nuovo passo in avanti su Samsung Galaxy S8 con Google Assistant, che potrà adesso avvalersi della funzionalità offerta da Google Lens, un'estensione finora rimasta appannaggio dei vari Google Pixel 2 e 2 XL, e che adesso Big G avrebbe deciso di condividere con alcuni top smartphone, a partire dall'ex portabandiera del brand asiatico, oltre che sugli attualissimi Galaxy S9 e sul phablet Note 8. Per chi non la conoscesse, diamo prima qualche ...

Galaxy S9 - Galaxy S8 e Note 8 adesso supportano Google Lens con Google Assistant : Rilasciata la nuova versione di Google Foto con Google Lens: adesso Samsung Galaxy S9, Galaxy S8 e Note 8 supportano questa funzionalità anche con l’Assistente Google.Google Foto contiene una funzionalità chiamata Google Lens, funzione che è stata introdotta dall’azienda americana durante l’evento I/O del 2017 e che fino a pochi giorni fa era disponibile solo sui dispositivi Pixel e Pixel 2.Vi ricordo che Google Lens è una ...

Le Routine sono in arrivo su Google Assistant - ecco come funzioneranno : Le Routine, che consentiranno di eseguire più azioni con un singolo comando personalizzato, si preparano ad arrivare su Google Assistant per Android e Google Home: ecco come funzioneranno! L'articolo Le Routine sono in arrivo su Google Assistant, ecco come funzioneranno è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Assistant riceve le Custom Device Actions e presto avrà nuove funzioni : Google Assistant riceve le Custom Device Actions, che permettono ai produttori di aggiungere funzioni native pensate espressamente per i propri dispositivi. Sono inoltre in arrivo parecchie novità nei prossimi mesi. L'articolo Google Assistant riceve le Custom Device Actions e presto avrà nuove funzioni è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei HiAssistant potrebbe presto sfidare Google - Amazon e Samsung : Huawei dovrebbe essere al lavoro su HiAssistant, un assistente virtuale in grado di sfruttare la NPU del SoC HiSilicon Kirin 970 di Huawei Mate 10 Pro. Per ora sembra destinato al solo mercato cinese, ma siamo certi che ne sapremo di più nei prossimi mesi. L'articolo Huawei HiAssistant potrebbe presto sfidare Google, Amazon e Samsung è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Colpo Huawei contro Google Assistant e Samsung Bixby : riflettori accesi su HiAssistant : HiAssistant sembra essere il nome del prossimo assistente virtuale di Huawei, che andrà a concorrere direttamente con Google Assistant e Samsung Bixby. Sebbene l'implementazione riguardi al momento solo il mercato cinese, appaiono sempre più chiare le intenzioni del produttore. Come emerso dalle ultime build di Huawei Mate 10 (Android 8.1 Oreo con EMUI 8.1), vi sono app pre-installate che lasciano intuire il tutto: HiVoice, per citarne una, ...