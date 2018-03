Google anticipa HomePod | disponibili in Italia gli altoparlanti intelligenti Google Home

Google Duo per Android si aggiorna alla versione 30 e anticipa alcune novità in arrivo : Analizzando il codice della nuova versione di Google Duo sono state scovate alcune feature che dovrebbero essere presto messe a disposizione di tutti gli utenti L'articolo Google Duo per Android si aggiorna alla versione 30 e anticipa alcune novità in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera si aggiorna con novità grafiche e funzionali e anticipando nuove feature : C'è una nuova versione di Google Fotocamera in roll out attraverso il Play Store con all'interno diverse novità, soprattutto per quanto riguarda l'interfaccia grafica, di cui alcune nascoste e non ancora attive. L'articolo Google Fotocamera si aggiorna con novità grafiche e funzionali e anticipando nuove feature proviene da TuttoAndroid.

Google Foto si aggiorna anticipando un paio di nuove funzionalità : Google Foto è stata aggiornata nelle ultime ore ed è passata alla versione 3.14 portando con sé una novità di minore importanza e alcune nuove funzionalità in arrivo nascoste all'interno del nuovo codice. L'articolo Google Foto si aggiorna anticipando un paio di nuove funzionalità è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Novità e anticipazioni di YouTube - Gboard - Keep - Fit - Calendario e altre app di Google : Google rilascia quasi ogni settimana numerosi aggiornamenti per le proprie applicazioni sul Play Store. Scopriamo in un riassunto le Novità e le anticipazioni sulle funzionalità in arrivo in alcune delle applicazioni più famose, come YouTube, Calendar, Keep, Fit e molte altre. L'articolo Novità e anticipazioni di YouTube, Gboard, Keep, Fit, Calendario e altre app di Google è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

In arrivo due grosse novità per Google Assistant : anticipazioni sul prossimo aggiornamento : Stiamo per imbatterci in un importante aggiornamento dedicato a Google Assistant, il nuovo assistente vocale concepito dal colosso di Mountain View che qui in Italia ha registrato un grosso successo soprattutto tra gli utenti in possesso di device Samsung, Honor, ASUS e Huawei. Dopo aver fatto un importante punto della situazione poco meno di due settimane fa a proposito della sua disponibilità anche a bordo di modelli di seconda e terza fascia, ...