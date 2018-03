Gli smart speaker Google Home e Home mini debuttano in Italia

Phone Usage Monitor raccoGlie le statistiche di utilizzo dello smartphone : Phone Usage Monitor è un'applicazione che permette all'utente di rendersi conto di quanto tempo dedica all'utilizzo dello smartPhone. Lo strumento raccoglie le statistiche sulle app più utilizzate, sulle reti WiFi alle quali l'utente di collega e a che ora, gli orari in cui vengono aggiornate le app, quando il dispositivo si riavvia oppure la frequenza con cui si accende o spegne lo schermo. L'articolo Phone Usage Monitor raccoglie le ...

Su eBay arriva il Super Weekend di primavera : ecco Gli smartphone Android in offerta : Per i primi giorni di primavera su eBay è tornato il "Super Weekend": fino a martedì 27 marzo saranno proposti sconti fino al 40% su smartphone Android, tra cui Samsung Galaxy S8 e Huawei Mate 10 Pro in offerta a prezzi davvero interessanti L'articolo Su eBay arriva il Super Weekend di primavera: ecco gli smartphone Android in offerta proviene da TuttoAndroid.

IDC : nel 2022 Gli smartwatch rappresenteranno il 40% delle vendite di wearable : Secondo IDC, nel 2018 le spedizioni di dispositivi indossabili aumenteranno del 15,1% e nel 2022 gli smartwatch rappresenteranno il 40% dei wearable. L'articolo IDC: nel 2022 gli smartwatch rappresenteranno il 40% delle vendite di wearable proviene da TuttoAndroid.

TP-Link annuncia l’arrivo dell’interfaccia NFUI 7.0 suGli smartphone Neffos : TP-Link annuncia la nuova interfaccia utente NFUI 7.0, ricca di moltissime novità riguardanti design, prestazioni, connettività e non solo: andiamo a scoprire tutti i dettagli del nuovo aggiornamento in arrivo su tutta la gamma di smartphone Neffos. L'articolo TP-Link annuncia l’arrivo dell’interfaccia NFUI 7.0 sugli smartphone Neffos proviene da TuttoAndroid.

Microsoft e BlackBerry insieme per il settore aziendale deGli smartphone : Se pensiamo a Microsoft e a BlackBerry, la prima cosa ci viene in mente è il loro medesimo fallimento nel mercato degli smartphone, anche se la prima potrebbe a breve rivoluzionare il tutto con il Surface Andromeda. Un’altra questione però che accomuna entrambi riguarda sempre gli smartphone ma, più precisamente, il settore enterprise ovvero sono due Colossi importanti molto attive per i servizi informatici mobile utilizzati dalle ...

Gli italiani sono sempre alla ricerca del miGlior prezzo per Gli smartphone : Secondo l'Osservatorio Cellulari di Trovaprezzi.it la categoria "cellulari" è al primo posto nelle ricerche effettuate dagli italiani negli ultimi sei mesi: diamo uno sguardo alle statistiche sui modelli più ricercati in questo periodo. L'articolo Gli italiani sono sempre alla ricerca del miglior prezzo per gli smartphone proviene da TuttoAndroid.

Eccezionale Huawei P10 Lite : il più cliccato per acquisto nuovo smartphone al miGlior prezzo : Un risultato davvero Eccezionale quello appena raggiunto da Huawei P10 Lite, secondo l'Osservatorio Cellulari di Trovaprezzi.it lo smartphone più cercato dagli italiani nel periodo compreso tra lo scorso settembre e l'attuale mese di marzo. Il ricercatore medio corrisponde ad un soggetto di sesso maschile, relativamente giovane (con età tra i 25 ed i 44 anni) e con domiciliazione in Lazio, Campania e Lombardia. A cercare sono più i maschietti ...

Bushita notifica le chiamate e Gli SMS ricevuti su un secondo smartphone : Bushita è un'applicazione semplice che permette di rimanere informati su eventuali chiamate e SMS ricevuti su un secondo smartphone. Lo strumento è rivolto agli utenti che non vogliono portare con loro due telefoni e non dispongono di un dispositivo Dual SIM. L'articolo Bushita notifica le chiamate e gli SMS ricevuti su un secondo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Ford SmartLink : escono i prezzi per Gli States - ma ancora niente Italia : Ford SmartLink offre una connessione Wi-Fi e va connesso alla OBD-II della vettura tramite il quale costruisce un ponte tra la centralina e lo smartphone L'articolo Ford SmartLink: escono i prezzi per gli States, ma ancora niente Italia proviene da TuttoAndroid.

Lavoro da casa e smart working : le miGliori connessioni Internet : È meglio una connessione casalinga standard o una business per partite IVA per chi lavora da casa? A parte le …

HTC lancia HTC Desire 12 e HTC Desire 12+ - i due nuovi smartphone della famiGlia Desire con un display widescreen in formato 18 : 9 : I video hanno un aspetto decisamente migliore se in formato widescreen, il telefono deve rispecchiare il proprio stile e le foto devono apparire perfette per Instagram. La generazione digitale si aspetta molto da uno smartphone e oggi HTC ha svelato due nuovi telefoni dalle caratteristiche da top di gamma ad un prezzo accessibile. Offrendo esperienze simili in due pacchetti diversi, HTC Desire 12 da 5,5 pollici e HTC Desire 12+ da 6 pollici sono ...

WearOS : ecco la lista completa deGli smartwatch che saranno aggiornati : ... both cellular & non-cellular versions, Hugo BOSS BOSS Touch Kate Spade Scallop LG Watch Sport LG Watch Style Louis Vuitton Tambour Misfit Vapor Michael Kors Access Bradshaw Michael Kors Access Dylan ...

Gli smartglass che potenziano il cervello : Potenziare le competenze di mindfulness utilizzando smartglass. Non solo la tecnica funziona, ma offre dei vantaggi rispetto a quelle tradizionali

Ecco Gli Smartphone Samsung Che Riceveranno Android P 9.0 : Aggiornamento Android P 9.0 per Smartphone Samsung: Ecco i dispositivi che dovrebbero ricevere questo importante aggiornamento. Aggiornamento Android P 9.0 per Smartphone Samsung: elenco completo dei dispositivi che saranno aggiornati Android P 9.0 Smartphone Samsung Grandi novità arrivano per tutti i fan di Samsung (io non sono più tra quelli). Poche ore fa, infatti, è trapelata in […]