Gli enti locali e regionali si incontrano in una Conferenza Internazionale per scrivere

Facebook stabilisce regole più severe per proteggere i dati deGli utenti : Facebook ha svelato quelli che sono i piani aziendali per proteggere al meglio i dati degli utenti sul popolare social network e i vari servizi offerti L'articolo Facebook stabilisce regole più severe per proteggere i dati degli utenti proviene da TuttoAndroid.

Incentivi oltre Gli 8.000 euro a datori di lavoro che assumono - ecco le novità : L’attenzione al rilancio occupazionale è sempre ai massimi livelli ed anche l’ultima manovra finanziaria ha riservato misure volte proprio a combattere la disoccupazione ed a rilanciare le politiche di occupazione nel territorio della nostra penisola. L’Istituto di Previdenza Sociale Italiana ha emanato lo scorso 19 marzo una nuova circolare esplicativa su una importante misura di incentivazione alle assunzioni. La circolare n° 48 del 19 marzo ...

Sicilia - la guerra dell’Ars a Cantone : “Noi autonomi. Qui Anac non vale”. Ma pubblica Gli stipendi dei superdirigenti : L’autorità Anticorruzione chiede piiù trasparenza all’Assemblea regionale Siciliana. Dal parlamento dell’isola, però, non sono d’accordo: in Sicilia c’è l’autonomia e i poteri dell’Anac non valgono. È solo l’ultimo atto della guerra in corso tra Palazzo dei Normanni e l’Authority di Raffaele Cantone. Una battaglia a colpi di carta bollata raccontata sull’edizione palermitana di ...

Bollette a 28 giorni - l'Antitrust : stop aGli aumenti nelle fatture mensili : L'Autorità interviene con misure cautelari per sospendere i rincari delle Bollette del telefono nel passaggio dal sistema a 28 giorni a quello mensile

Miracolo a Vado Ligure. Quattro pazienti si risveGliano dal coma nella stessa clinica : Quattro pazienti ospiti della stessa struttura sanitaria si risvegliano dal coma profondo nel giro di pochi mesi: succede nel Centro Vada Sabatia, sito a Vado Ligure in provincia di Savona. Due donne e due uomini, in stato vegetativo da anni, hanno dato chiari segnali di miglioramento che per i famigliari hanno significato "rinascere e iniziare una nuova vita". Questa la vicenda riportata da Il Secolo XIX - Savona.Reduci da un incidente di moto, ...

Pisa : nascono due nuovi Centri specializzati per la cura dell’autismo precoce e dei disturbi alimentari nei bambini e neGli adolescenti : Si chiamano C.E.T.R.A. e Orti di A.D.A. e sono due Centri specializzati che rispondono, con modelli innovativi di cura, ai bisogni delle famiglie di bambini con autismo e di pre-adolescenti e adolescenti con disturbo della condotta alimentare. Si tratta di due inedite esperienze, realizzate per rispondere alla domanda di assistenza che le famiglie chiedono, costruendovi attorno una rete di servizi specializzati, ben integrati, affidabili e ...

Cambiamenti climatici - scioGlimento dei ghiacciai : superato il punto di non ritorno : Nell’Accordo di Parigi, 195 stati membri della Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici hanno deciso di limitare l’aumento della temperatura globale media ben al di sotto dei 2°C, se possibile 1.5°C, rispetto ai livelli preindustriali. Questo dovrebbe ridurre notevolmente i rischi dei Cambiamenti climatici. Ma se questo piano funzionasse, cosa significherebbe per l’evoluzione dei ghiacciai? Per rispondere a questa domanda, ...

Turismo - nuove medaGlie per la Slovenia : il successo di una destinazione attraverso i suoi numerosi riconoscimenti : Continua il periodo d’oro della Slovenia, le cui strategie per posizionarsi stabilmente come boutique destination passano attraverso sostenibilità, cultura, eventi e business travel. Dopo il recente inserimento nella guida Best in Travel 2018 di Lonely Planet – le Alpi Giulie si sono, infatti, meritate il podio nell’ambito delle Top 10 Regioni imperdibili di quest’anno – la destinazione ha ottenuto nuovi riconoscimenti nel campo del ...

Viareggio Cup - tensione dopo Empoli-Fiorentina : colpito al volto da una bottiGlia un giocatore azzurro : Un episodio negativo, che stona con la natura stessa del torneo. Accaduto ieri, alla Viareggio Cup, al termine del match valido per gli ottavi di finale tra Empoli e Fiorentina. Al fischio finale , la ...

Aldo Moro - imbrattato il monumento di via Fani dedicato aGli agenti di scorta : sulla lapide la scritta “Brigate Rosse” : Il monumento dedicato alle vittime via Fani a Roma è stato nuovamente imbrattato. sulla lapide dedicata ai cinque uomini di scorta assassinati nel giorno del rapimento di Aldo Moro, del quale è ricorso il quarantennale pochi giorni fa, nella notte è comparsa la sigla delle Brigate Rosse, scritta con della vernice rossa. Ad accorgersi di quanto accaduto è stata una pattuglia della stazione dei carabinieri di Monte Mario. Un mese fa la base di ...

14 modi per proteggere Gli investimenti in criptovalute : Volete proteggere gli investimenti in criptovalute , uno degli impieghi e dei comparti maggiormente alla ribalta della cronaca negli ultimi anni? Non c'è niente di meglio di rivolgersi a un professionista della sicurezza informatico per potersi difendere dai rischi e raggiungere in modo più sereno i propri obiettivi ...